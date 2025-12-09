María Patiño, sobre ‘La casa de los gemelos 2’: “No soporto el clasismo. Cerca de mi casa hay cosas que me repugnan más”

Que La casa de los gemelos ha llegado para quedarse, es algo que nadie puede dudar en este momento. Además, en No somos nadie, ha encontrado un espacio en el que los colaboradores van a comentar el reality más viral de Internet.

En la Quickie Ronda se han comentado los sentimientos encontrados que puede provocar el espacio de ZonaGemelos debido a los comportamientos más extremos de la Marrash, la Falete y compañía.

No obstante, María Patiño se ha mostrado contundente sobre la contradicción que pueden suponer las críticas a La casa de los gemelos.

Patiño ha comenzado hablando alto y claro: “No quiero ser hipócrita. Tengo un gran respeto por el espectador, pero eso no significa que yo comparta todo lo que el espectador decida”.

Después de dar su opinión, ha querido compartir una anécdota que le ha hecho sopesar qué supone consumir este tipo de contenido.

“Vino a mi casa un médico y me dijo una frase que se me quedó clavada. Llegó del hospital y se quedó viendo La casa de los gemelos hasta la una de la mañana sin darse cuenta. Me pasa igual, me rebelo sobre lo que veo pero me engancha. Y tengo prejuicios morales”, ha compartido la periodista.

Para ella, ese tipo de reflexión le “da que pensar”. “Yo también soy la primera que me quedo enganchada”, ha confesado Patiño.



La periodista ha continuado con su argumento: “No se trata de ser moralistas, pero a veces me agreden más determinados comentarios que ver a una persona gritando”.

En la conversación también se ha mencionado que cierto tipo de contenido debe tener una frontera en la que detenerse. “Entiendo los límites, pero en Instagram no puedo enseñar un pecho y a mí me pueden decir HP”, ha subrayado María Patiño.

María Patiño, en 'No somos nadie' con la Marrash de fondo Canal Quickie

Respecto a que los creadores de este reality show de Internet sean dos jóvenes hermanos de la localidad madrileña de Getafe, y dando a entender que su clase social influye en las críticas ha mencionado: “Tengo mis reticencias, pero no soporto el clasismo”.

Patiño también ha querido comparar la propia vida real con el contenido de La casa de los gemelos.

“Sin meterme en grandes pantanos. A dos calles de mi casa hay cosas que veo y que me repugnan mucho más. Situaciones de manifestaciones que me provocan mucho más rechazo. Y eso forma parte de una sociedad”, ha contado María Patiño.

Sobre las críticas acerca de su pasado profesional, la presentadora ha querido hacer hincapié en la hipocresía que pueden suponer.

“Me dicen que a veces nos peleamos en televisión y veo que se nos exige un comportamiento que probablemente la gente en su casa no tiene. Por trabajar en un medio, no puedo tirarme un pedo porque me parece una falta de educación, pero ojalá fuese la vida un pedo solamente”, ha dicho.

No obstante, María Patiño también ha mostrado sus reticencias debido a los métodos utilizados por los gemelos para favorecer el contenido en su reality.

“Si me encierras en este pisito y me pones la música a todo trapo, termino a la una de la mañana dándome cabezazos contra una columna”, ha concluido.