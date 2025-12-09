Loles León, actriz de 'La que se avecina': "A Menchu le dio pena que tiraran a Paloma Cuesta por la ventana"

Loles León en una imagen promocional de 'La que se avecina'. Mediaset España

Loles León no lleva desde el inicio de La que se avecina, pero casi. Su fichaje empezó a cuajarse en un photocall, donde la actriz manifestó a un reportero su deseo de incorporarse a la exitosa comedia coral creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero.

“Fue como reencontrarte con una pareja con la que te quieres mucho”, recuerda la actriz en conversación con BLUPER. Y es que, años atrás, Loles León había abandonado Aquí no hay quien viva.

En Desengaño 21 interpretaba a la inolvidable Paloma Cuesta. La mujer de Juan Cuesta (José Luis Gil) acabó perdiendo la vida tras una discusión con la Hierbas (Isabel Ordaz) en el tendedero comunitario. La secuencia es historia de la televisión.

Ya en Mirador de Montepinar, Alberto Caballero le dio a Loles León un caramelito para volver por todo lo alto: Menchu, la madre de Yolanda, el personaje de Miren Ibarguren.

"A Menchu le dio pena que tiraran a Paloma por la ventana", dice muy sincera la actriz, que no se arrepiente de haber dejado la serie de Antena 3. "No hubo malos rollos cuando me fui", aclara.

Loles León y Petra Martínez dan vida a Menchu y doña Fina en 'La que se avecina'.

Lo cierto es que Menchu es una de las vecinas más queridas de Contubernio 49, que es ahora donde se desarrollan las tramas de la comedia, que Telecinco emite cada martes (23:00) los capítulos de la temporada 14. En Prime Video, ya se pueden ver los episodios de la tanda 16.

A sus 75 años, Loles desprende energía y vitalidad al otro lado del teléfono. "No pienso en la jubilación. Estoy al pie del cañón porque me gusta 'disparar' personajes", confiesa la actriz, que tiene muchas ganas de leer los guiones de la nueva tanda de La que se avecina.

Loles León es también la 'abuela de España' por la taquillera saga Padre no hay más que uno de Santiago Segura. "Soy la actriz transversal del cine español".

¿Cómo se fraguó tu fichaje por La que se avecina?

En un photocall un reportero me preguntó que por qué no volvía a . Cada vez que me veía me lo preguntaba, y yo siempre le decía lo mismo: 'No está en mi mano, es cosa de Alberto Caballero'. '¿Y qué te gustaría hacer? Porque le vamos a mandar el mensaje'.

'Pues mándaselo. Yo qué sé, no tengo ni idea: una pitonisa, una mujer de carácter... cualquier cosa. A mí ese meneo que hay en La que se avecina me parece que puedo estar ahí'.

Y el mensaje le llegó.

Sí, sí. Lo pusieron en redes y Alberto Caballero contestó por ahí. Él dijo: 'Nosotros siempre estamos abiertos a la gente con talento y con arte'. Y yo dije: 'Yo también'.

La pelota estaba ya en su tejado, y ya me llamó un día: 'Vamos a ver, Loles, este juego que tenemos ahora. Vamos a quedar'. Y quedamos. Yo le dije que tenía muchas ganas de estar aquí porque me apetecía mucho enredar y hacer las maldades que me gustan.

Te dieron todo un caramelo.

Me esperé mucho. Alberto me dijo que si quería un capitular con un personaje, pero mientras estaba escribiendo otro para ser la madre de Yolanda, el personaje que hace Miren. 'Yo la madre de Miren. A mí no me des capitulitos antes', le dije.

Y cuando un día me encuentro a Miren en una exposición, me dijo: '¡Que voy a ser tu hija! ¡Madre mía de mi vida! Ya está en marcha todo. Lo vamos a pasar, pero no te vas a hacer una idea de lo bien que nos lo vamos a pasar. Nos hemos hecho madre e hija de verdad.

Loles León y Miren Ibarguren en 'La que se avecina'.

¿Cómo valoras la evolución que ha hecho el personaje Menchu?

A mí me gusta muchísimo. Primero me han metido novios y folleteo con Ongombo (Ricardo Nkosi), y Fermín (Fernando Tejero), que ha sido mi gran pareja. Lo que pasa es que nos peleábamos mucho porque mi hija no lo quería para nada, sabía que era un aprovechado, que no tenía un duro y que vivía de nosotras.

Luego ya el giro que han hecho de tramas para ponerme de compañera con doña Fina... Mi Petra, no me puede gustar más. Me gusta muchísimo estar con ella. Yo no tengo su nivel de maldad, pero lo que pasa es que Menchu enseguida tiene que hacer trastadas.

¿Qué indicaciones te dieron los hermanos Caballero?

Ninguna. Laura me dio la bienvenida: 'Qué bien que estés aquí. Estamos muy contentos de haberte recuperado. Queremos que esto sea 'no el principio, sino la continuidad'. Y yo les dije: 'Claro que sí'. Y Alberto, igual.

"Cuando me fui de 'Aquí no hay quien viva no hubo malos rollos ni nada. No podía mantener el plan de rodaje ni física ni mentalmente. Había mucha gente que estaba asfixiada"

¿Qué hay de cierto sobre tu salida de Aquí no hay quien viva?

Cuando me fui de Aquí no hay quien viva no hubo malos rollos ni nada. Yo me fui y punto. El plan de rodaje no lo podía llevar para delante. Ni física y mentalmente no lo podía mantener. Nada más. Había mucha gente que estaba asfixiada porque la cadena presionaba mucho.

¿No te arrepientes de haber tomado esa decisión?

Pues no, porque en la primera presentación que hicimos de LQSA en 2016, los tres [Alberto, Laura y la propia Loles] dijimos que este impás ha sido bueno y que todos hicimos una evolución. Ellos eran muy jóvenes. Yo no lo era tanto, pero también hice mi propia evolución.

De esas cosas cuando te separas de una pareja, con buen rollo, y al cabo de los años, te ves y dices 'vamos a echar un polvo' porque nos queremos mucho. Pues así fue. Fue un reencuentro muy estupendo y muy dulce.

Imagen de la temporada 14 de 'La que se avecina'.

¿Te gustó el final que le dieron a Paloma?

Ay, no sé. Es que ver a Paloma en la silla de ruedas, de espalda, la pobre.... A Menchu le dio pena que tiraran a Paloma Cuesta por la ventana. Y a Loles también. A mí, matar a mis personajes algunos me gusta mucho, porque me gusta morir en las películas. Pero en las series no, porque si tienen continuidad, yo quiero seguir.

La serie pues porque ya me quería ir, y tenían que terminar conmigo de alguna manera. Tardaron un tiempo. Yo ya no lo veía ni nada, porque ya estaba enfrascada en otra serie.

"Para 'La que se avecina' rescataría a Laura Pamplona y Malena Alterio. Y me volvería loca si volviese Daniel Guzmán"

¿A qué compañero histórico recuperarías en La que se avecina?

Yo rescataría a Laura Pamplona, a Malena Alterio. Gemma me encantaría pero está muy bien descansando en su casa, feliz, y dando amor a todo el mundo. Me volvería loca si volviese Daniel Guzmán. Y algunos más, la vida sigue y nunca se sabe lo que te puede traer.

¿Cómo llevas la popularidad? Me imagino que no dejarán de pararte por la calle.

Yo llevo muchos años y si todavía no me he adaptado es que sería un poco tonta. Cuando era muy pequeña, tenía claro que quería ser actriz. Y si llego a este momento, y me convierto en alguien estúpido, me parecería de una banalidad acojonante.

Imagínate, cuando estaba con Rafaela Carrà salíamos cada día en las casas. Antes con Almodóvar... Lo mío es un continuo. No he parado. Y ahora soy la abuela del cine español con Padre no hay más que uno, toda la gente me dice que soy transversal. Pues bueno, ahora soy la actriz transversal. Vaya donde vaya, tengo fans desde los 2-3 años, que son una monada.

"No pienso en la jubilación a mis 75 años. Seguiré hasta que lo decida 'my mind"

Tienes 75 años. ¿Has pensado en la jubilación?

No. Seguiré hasta que pueda. Hasta que lo decida my mind. No pienso en la jubilación, estoy al pie del cañón porque me encanta disparar personajes.

¿Qué te gustaría hacer?

Yo qué sé. Lo que me gustaría hacer es lo que voy a hacer. Tengo mucho trabajo por delante. Tenemos otra temporada de la que se avecina, y estoy deseando que me den guiones. Va a ser muy espectacular. Y tengo más cosas.

Yo disfruto con lo que me den. Cuando me dan un papel, aunque sea pequeño, me entrego totalmente porque mi profesión es lo que más me llena y es lo que da sentido a lo que elegí cuando era pequeña y me vine desde Barcelona. Lo he perseguido, y ahora estoy disfrutando.

Fernando Tejero, Luis Merlo, Loles León y Petra Martínez en 'La que se avecina'.

¿Cuál sería tu final soñado para La que se avecina?

No sé cómo acabaría porque los creativos son ellos. Alberto, Dani [Daniel Deorador[ y Laura son tres genios que están ahí dale que te pego. Ellos son muy sorprendentes. Nunca te esperas. ¿El capítulo 300 quién se lo iba a esperar? Nadie.

No me gustaría que hubiese final. Me gustaría seguir y seguir, pero pausadamente para que podamos descansar un poquito y hacer otras cosillas.