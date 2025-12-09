Isabel Rábago, sin filtros sobre la polémica de Inés Hernand: "Blanquear a ETA es indigno y amoral. Duele en el alma"

Con permiso de la retirada en Eurovisión, Inés Hernand ha protagonizado la otra polémica en televisión durante este puente de la Constitución. Y todo por un desafortunadísimo discurso que hizo en la Academia de Operación Triunfo sobre el terrorismo al hablar sobre la polarización política.

"Hay mucha tergiversación con ETA y la izquierda abertzale vasca era pacifista", dijo el rostro de RTVE en el talent que emite Prime Video.

"Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen: 'Perdona, yo he llevado a gente al hombro en el ataúd'. Pero es una cosa que desconocemos porque sólo vamos a máximas, a un minuto de información, un minuto de no sé qué", decía la invitada.

Como era lógico, sus palabras corrieron como la espuma en redes sociales y Hernand no tardó en convertirse en el centro de todas las críticas. Hasta ha recibido amenazas de muerte.

De ahí que Inés tuviera que matizar su discurso, al alegar después que se había referido a "un sector de la izquierda abertzale vasca".

Hay que decir que, por el momento, ni Gestmusic, la productora que está detrás de Operación Triunfo, Ni Prime Video se han pronunciado al respecto.

Como decimos, Hernand ha sido centro de la diana de múltiples críticas. Una de ellas ha sido Isabel Rábago. "Hacía mucho tiempo que no me daba asco semejantes declaraciones", ha escrito en sus redes sociales la periodista y abogada.

"Casi mil asesinados. 350 asesinatos sin resolver. Mujeres, niños, hombres muertos en coches bomba, tiros en la nuca. Secuestros indescriptibles", enumera la tertuliana de Espejo Público y el programa de Sonsoles Ónega. "¡Cuánto dolor!", lamenta.

Tras enviar un "abrazo" a los "familiares de las víctimas" y a "todos los españoles que vivíamos en terror de ETA", Rábago opina sin filtros sobre Inés Hernand, a la que se refiere así: "Esta tipa dicen que trabaja en la televisión pública que pagamos todos. ¡Qué asco!".

"Blanquear a ETA es indigno, amoral. Y duele en el alma", asegura de forma rotunda. La jurista también informa a sus seguidores que ha procedido a cancelar la suscripción de Prime Video. "Jamás subvencionaré a una plataforma en la que se permita blanquear a ETA", dice.

"Es una decisión personal. Basada en los principios y valores. No todo vale", concluye Rábago.