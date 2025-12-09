Adiós a Guillo Rist en 'OT 2025': estos son los cinco finalistas que se jugarán la victoria en el talent show de Prime Video

Operación Triunfo 2025 ya tiene a sus cinco flamantes finalistas. Cristina, Olivia, Claudia Arenas, Guille Toledano y Tinho son los aspirantes a la victoria en el talent show que emite Prime Video.

Este lunes, Tinho y Guillo Rist arrancaban la semifinal del formato de Gestmusic jugándose la última plaza de finalista. Los suscriptores de la plataforma de Amazon decidieron por un 60% de los votos que el primero siguiese en la lucha por el trofeo y los 100.000 euros.

Después de que Chenoa diese a conocer la decisión del público, el jurado cubrió de halagos al eliminado de la gala 12. Pero la presentadora de OT 2025 no se quedó atrás: "Para mí, eres un artista 360. Lo tengo súper claro".

"No sé qué disciplina dominas mejor, porque en todas obtienes el 'cum laude'. Incluso cuando caminas o respiras. Todo lo que haces respira música", aplaudió la mallorquina, añadiendo: "Puedes ir a muchas escuelas, pero eso o se tiene o no se tiene. Me muero por verte en un show".

Para añadirle emoción a la gala, los concursantes no vivieron la expulsión desde plató, sino que fueron enviados a la Academia antes. Allí, al ver entrar por la puerta a uno u otro, descubrirían el resultado.

"¡He vuelto, zorr...!", exclamó Tinho al regresar a la escuela, aludiendo al famoso meme de Bad Gyal y agregando: "Nadie acaba con un gallego gracioso, tío".

Más allá de la eliminación de Guillo, la noche dejó a la última favorita de la edición, Cristina. La de Sevilla, clasificada desde la semana pasada para la final, se embolsó los 3.000 euros en su cuenta.

