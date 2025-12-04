Muere un invitado en pleno directo tras sufrir un infarto fulminante mientras le hacían una entrevista en televisión

Mario Ureña ha fallecido este miércoles tras sufrir un paro cardíaco durante una entrevista en directo.

El fatal accidente ha sucedido de manera inesperada mientras se desvanecía en el sofá en el plató donde estaba sentado.

Ureña era comunicador y promotor turístico en República Dominicana. Precisamente, en su país de origen estaba participando en el programa Café de Diario 55, emitido por Super TV 55.

Había acudido al programa para comentar temas locales. De repente empezó a encontrarse mal y se desvaneció súbitamente.

El presentador y el equipo técnico corrieron a ayudarlo y se detuvo la retransmisión. Lamentablemente, los servicios de urgencias no pudieron reanimar a Ureña.

Según han informado medios locales, la causa aparente de la muerte ha sido un infarto fulminante. No obstante, hasta el momento queda pendiente conocer la resolución de la autopsia.

👀 👉 EL DIRIGENTE DEL SINDICATO DE CHÓFERES, MARIO UREÑA MURIÓ ESTE MIÉRCOLES TRAS SUFRIR UN "INFARTO" MIENTRAS PARTICIPABA COMO INVITADO EN EL PROGRAMA "CAFÉ", TRANSMITIDO EN VIVO POR "SUPER TV 55" DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 🇵🇷 . DEP.🙏https://t.co/aE1Szztihb pic.twitter.com/typ5BfYKXM — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) December 4, 2025

El momento de la tragedia se ha viralizado por redes sociales y numerosos medios se han hecho eco de la noticia.

Mario Ureña era una figura clave en la mediación de conflictos entre conductores y organizaciones del sector del transporte en República Dominicana. También contaba con importancia en asuntos comunitarios.

Sus compañeros de la ruta SO han expresado: "Mario siempre fue un hombre de lucha, comprometido con su gente y con la mejora del servicio de transporte. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro sector".