Antena 3 no da tregua y lidera noviembre, La 1 alarga su buena racha en audiencia y Telecinco sigue en crisis

Pablo Motos, Andreu Buenafuente y Jorge Javier Vázquez en un montaje de BLUPER.

Antena 3 continúa sin dar tregua y se apunta un nuevo liderazgo en noviembre. Y ya van meses 16 consecutivos siendo la opción favorita de los españoles en televisión.

La cadena de Atresmedia se mantiene en los datos de octubre al conseguir un 13% de share -siete décimas más que el mismo mes en 2024-, gracias a la solidez de su parrilla.

Antena 3 es líder de las franjas del prime time (13,9%) y de la sobremesa (18,1%).

Pasapalabra y El Hormiguero de Pablo Motos, que vuelve a ganar a La Revuelta de Broncano siguen ejerciendo de locomotoras en la noche.

La misma función la cumple La ruleta de la suerte al mediodía y Sueños de libertad en la sobremesa, líder indiscutible de la franja.

'Pasapalabra' es el programa de entretenimiento más visto en noviembre con una media de 2.070.000 espectadores.

Mención especial merecen los informativos de Antena 3, que vuelven a ser los más vistos en un mes de especial tensión informativa con la condena al Fiscal General del Estado y la entrada a prisión del exministro José Luis Ábalos y de su mano derecha Koldo García.

Las noticias que presenta Vicente Vallés es lo más visto de noviembre (18,7% y 2.222.000 espectadores), mientras que el informativo de Sandra Golpe le sigue inmediatamente después (24% y 2.196.000).

La 1, mejor noviembre en 14 años

La 1 continúa fortísima y firma su mejor noviembre en 14 años, aunque sigue sin hacer pupa a Antena 3.

La televisión pública es segunda calcando el dato de octubre (12,3%), si bien pega un subidón de 2,1 puntos en el interanual.

El 'Telediario 2' de Pepa Bueno es lo más visto de La 1 en noviembre con 1.601.000 espectadores.

El buen momento de La 1 se basa en los liderazgos que consigue en la mañana (14,9%) gracias al tándem formado por Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz y en la tarde (11,6%) con La Promesa, Valle Salvaje y Malas lenguas.

Por la noche, la pública va de acierto en acierto. La 1 ha conseguido buenos datos con MasterChef Celebrity 10, el estreno de Ena y el Late Xou de Marc Giró. Además, Buenafuente se fue haciendo récord con Futuro imperfecto.

Despunta también el Telediario que conduce Pepa Bueno, que es lo más visto de la cadena al crecer hasta el 13,6%.

Pese al buen rendimiento que están teniendo las ofertas de La 1, y junto a los dos partidos de la selección española de fútbol, la televisión pública todavía no hace pupa a Antena 3, y sigue siete décimas por debajo.

Otro palo para Telecinco

La situación de Telecinco es verdaderamente preocupante. El canal de Mediaset no reacciona pese a que ha puesto toda la carne en el asador para remontar en audiencias.

El esfuerzo ha sido en vano y no evita firmar su peor noviembre de la historia con un 9%, cuatro décimas menos que en octubre.

Telecinco se agarra a La isla de las tentaciones, que viene a ser como la tabla de salvación en el prime time, y a El programa de Ana Rosa, la oferta más competitiva en su daytime.

¡De viernes! y Bailando con las estrellas han sido los otros programas que han tenido buen rendimiento en noviembre.

Las protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9'.

La peor cara de la moneda se la lleva GH 20. El reality se pega un tremendo batacazo con la edición de anónimos pese a la importante inversión que han hecho tanto Zeppelin TV como Telecinco. El programa se encuentra en mínimos históricos.

En cuanto a los canales de segunda generación, laSexta vuelve a ganar a Cuatro y consigue su récord de temporada. La cadena de Atresmedia firma un 6,3%, cuatro décimas más que en octubre, mientras que la de Mediaset confirma su buen estado de salud al crecer también dos décimas (6%).