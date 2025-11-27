Cae el servidor de Netflix durante el estreno de la nueva temporada de 'Stranger Things'

El estreno de la nueva temporada de StrangerThings llegó a colapsar este miércoles, 26 de noviembre, el servicio en directo de Netflix, que permaneció caído durante unos minutos coincidiendo con el inicio de su proyección de la popular serie.

Según informan revistas especializadas, el servicio se cayó a las 17:00 horas (hora de la costa del Pacífico estadounidense), justo cuando se estrenaba la esperada quinta temporada de la ficción.

La conexión estuvo inactiva durante unos tres minutos y, posteriormente, su visión continuó presentando problemas para algunos usuarios. Así lo apunta la información ofrecida por EFE.

Según Variety, decenas de miles de personas que se conectaron para ver la producción fantástica se encontraron con una imagen que decía "algo salió mal, lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio".

Un portavoz de Netflix señaló a Variety que "algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas al cabo de cinco minutos".

At long last… we can begin. The trailer for the epic final season of STRANGER THINGS is here pic.twitter.com/w4WuzuCqRs — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) October 30, 2025

Esta no es la primera vez que Netflix se ve saturado por el tráfico de Stranger Things. En julio de 2022, Variety informó de que la plataforma no estuvo disponible durante un breve periodo tras el lanzamiento de los dos últimos episodios de la cuarta temporada.

Los usuarios también experimentaron interrupciones de Netflix durante la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, uno de los primeros eventos transmitidos en directo en la plataforma.

Así empieza la temporada final

Stranger Things regresa con la primera tanda de episodios de su última temporada, más de tres años después del final de la cuarta.

Los nuevos episodios seguirán a los chicos del pueblo de Hawkins en su búsqueda para encontrar y matar al monstruoso Vecna. El pueblo está en cuarentena militar mientras la protagonista, Eleven (Once), se esconde de las autoridades.

Hito en Netflix

Stranger Things se ha convertido en la primera serie de Netflix que se ha posicionado cuatro temporadas en el Top 10 de las producciones más vistas de la plataforma simultáneamente, como destaca la empresa de entretenimiento.

El nuevo hito de la ficción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se ha producido en vísperas del estreno de los primeros cuatro episodios de su quinta y última temporada.

Esta quinta temporada se ofrecerá en tres partes: la primera llegó el 26 de noviembre, la segunda se proyectará el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio (de dos horas de duración) con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

El episodio final titulado The Rightside Up se estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla.