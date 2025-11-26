El spot publicitario con el que Cristina Pedroche calienta las Campanadas de Atresmedia: ¿primeras pistas de su vestido?

El gran momento de Cristina Pedroche se acerca. Un año más, y ya van doce, la vallecana presentará las Campanadas de Antena 3, pero también de laSexta, junto a Alberto Chicote. Atresmedia ha decidido unificar el gran evento en una misma emisión, que también podrá seguirse a través de Atresplayer.

Cabe recordar que esta estrategia responde al afán de la cadena de atraer más anunciantes en la retransmisión más importante del año. Por ello, Pedroche ha empezado a calentar el misterio de su vestido en una campaña publicitaria de La Gula del Norte.

En el spot, la representante de la colaboradora de Zapeando le propone llevar un traje "rompedor" y ella no termina de entenderlo. "A ver, a ver, repítemelo, porque me estoy liando. ¿Un vestido de La Gula del Norte?", pregunta, extrañada, Cristina.

"Bueno, yo entiendo que no es de La Gula del Norte tal cual. Es una representación, algo conceptual. Reúnete con ellos y lo valoramos", le recomienda su representante.

En esa reunión, la marca parece que va en serio: "Cristina, el concepto es fuerte. Es un vestido, pero también un 'statement". "Pero, ¿sabéis que el vestido reivindica algo importante?", comenta. "Este año, reivindica La Gula del Norte", explica el cabecilla de la empresa.

Acto seguido, Cristina Pedroche le pide consejo a su círculo más cercano. Una amiga, mientras hacen deporte, le dice: "Tú te haces unos vestidos muy raros". A Josie, su estilista, la idea le parece completamente "maravillosa" y pide a su amiga que toque el vestido porque tiene textura "de mar".

Cristina se lo plantea hasta a su madre y empieza a obsesionarse con el tema. Las voces de "Cristina, póntelo" se suceden en su cabeza. Lo ve escrito en grafitis y vallas publicitarias por la calle, e incluso uno de los hijos se lo pide de manera angelical. Hasta la reina Letizia le 'envía' un WhatsApp pidiendo que reconsidere la propuesta.

La pieza termina con Cristina sentada en el sofá de su casa, pensando, mientras Dabiz Muñoz le dice desde la cocina: "Cristina, póntelo".

Pedroche, a por el liderazgo

En 2024, las Campanadas presentadas por Cristina Pedroche y Alberto Chicote crecieron hasta el 28,1% de cuota de pantalla, con más de 4,3 millones de espectadores de media.

Antena 3 consiguió el minuto de oro de toda la televisión el 31 de diciembre, con un 35,1% de cuota de pantalla y casi 6 millones de seguidores.

Sin embargo, hay que recordar que en Nochevieja Televisión Española fue la líder de audiencia. Con 5,64 millones de espectadores y un share del 33,1%, David Broncano y Lalachus superaron a Antena 3 por un estrecho margen.

Jugando de nuevo al despiste con Pedroche, su talismán de las Campanadas, Atresmedia espera recuperar la corona que perdió hace un año. En la pública, tendrán a Andreu Buenafuente y Silvia Abril como competidores.