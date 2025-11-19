Los Morancos, sobre el despacho de abogados que crearon en 2023: "Llevamos 22 millones de euros exonerados"

Jorge y César Cadaval, Los Morancos, han acudido a divertirse a El Hormiguero este miércoles, 19 de noviembre. El dúo humorístico ha presentado su espectáculo Bis a bis, que estará en el teatro Capitol de Madrid hasta el 30 de noviembre, así como el estreno de una nueva obra, Bota Antonia.

Además, durante su charla con Pablo Motos, han aprovechado para lanzar reflexiones sobre la familia, ya que los hermanos Cadaval llevan siendo pareja profesional más de 40 años. “En todas las familias hay de todo, y en la nuestra igual”, ha asegurado Jorge.

“Mi padre decía una cosa muy bonita: ‘Al que más lo necesite, hay que cubrirlo’. Hay muchas ONG, pero la primera ONG del mundo es tu familia. Importantísimo cubrir lo que tú tienes ahí. A la familia hay que quitarle, hay que restarle”, ha afirmado el mayor de los Cadaval.

El presentador de Antena 3 no terminaba de entenderle, por lo que Jorge se ha explicado: “Que como tú te pongas con tu cuñada a decir ‘hay que ver lo que me ha hecho mi hermana’, la familia empieza a palidecer. Pues dices: ‘Bueno, pues tampoco tiene tanta importancia”.

Era entonces cuando César señalaba el otro elemento que destruía uniones familiares, “el dinero”. “El dinero deja a muchas familias… Hay que tener las cosas muy claras y darle importancia a lo que tiene importancia”, ha subrayado.

“Cuando iniciamos una empresa libre de deudas, que, por cierto, nos va de p… madre. Llevamos ya 22 millones de euros exonerados. Cada día nos llama más gente”, ha desvelado, orgulloso, el menor del tándem cómico.

En efecto, en 2023, Los Morancos levantaron un despacho de abogados llamado Libres de Deuda, con juristas especializados en la Ley de Segunda Oportunidad. La empresa asesora a los ciudadanos para hacer frente a sus deudas y ya han ayudado a más de 650 personas, tal y como se detalla en la web de la empresa.

“Uno se dedica a hacer cosas que te dan satisfacción. Y de verdad que hay gente que lo está pasando muy mal”, ha lamentado el sevillano, que ha añadido: “Lo bonito es tirar de la parte del cariño, de ayudar”.

“Si partiéramos de respetarnos todos, seamos de la ideología que seamos, este país iría mejor. Pues eso en la familia lo tenemos que acotar”, ha zanjado César Cadaval.