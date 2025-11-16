'Hasta el fin del mundo' reducirá su duración 45 minutos en su segunda entrega, pero volverá a acabar de madrugada en TVE

Paula Vázquez en una imagen promocional de 'Hasta el fin del mundo'.

Esta semana este periódico se hacía eco de las críticas que recibió RTVE a raíz del horario intempestivo de Hasta el fin del mundo en su estreno en La 1.

El programa de aventuras de Zeppelin TV (Banijay Iberia) acabó pasadas las dos de la madrugada con su primera emisión. Pues bien, la segunda entrega acabará un poco antes, al reducir su duración 45 minutos. Por lo tanto, también terminará de madrugada.

Hasta el fin del mundo arrancará sobre las 23:00, cuando termine La Revuelta de David Broncano, y se alargará hasta las 01:30 aproximadamente, según consta en la programación.

Y es que, este segundo programa tan solo contará con una etapa y no dos como el pasado miércoles.

Lo cierto es que RTVE no ha tomado medidas tras las quejas de los espectadores. Según ha desvelado Poco Pasa TV, los planes de la Corporación con Hasta el fin del mundo se mantienen, pues estaba previsto que el estreno se alargara más de la cuenta y que la segunda entrega acabara un poco antes.

Líder en su estreno

El reality presentado por Paula Vázquez lideró con su primera emisión al conseguir un 14,3% de cuota de pantalla, si bien solo reunió a 812.000 espectadores.

Pero si hacemos el corte, tal y como muestra el periodista Hugo Carabaña en X, la primera etapa (23:02-00:49) de Hasta el fin del mundo firmó un 13,7% y 1.075.000 espectadores y la segunda (00:49-02:15) un 16,3%y 485.000.

Como explicamos en el artículo anteriormente citado, alargar los formatos hasta la madrugada asegura a la cadena de turno una cuota de pantalla más alta. Se trata de una fórmula recurrida habitualmente por las cadenas privadas para maquillar el share, sobre todo de los realities.

Eso sí, el número de espectadores baja, de ahí que ninguna oferta del prime time en España -La Revuelta y El Hormiguero han hecho que las ofertas del horario estelar empiecen más tarde- supere el millón.

Esta especie de Pekín Express con Rocío Carrasco, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes entre sus concursantes tendrá que ratificar el nuevo acierto de TVE en su programación nocturna.

Se une así a los buenos resultados que está cosechando con MasterChef Celebrity, el Late Xou de Marc Giró y Futuro imperfecto, con Buenafuente.