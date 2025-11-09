Emma García frena a Maite Galdeano por sus polémicas fotos sobre Sofía Suescun: "Te has pasado tres pueblos"

Maite Galdeano no deja de estar en el foco de la polémica. La pamplonesa ha sido duramente criticada por publicar una serie de imágenes en redes sociales en las que carga contra su hija. En Fiesta, Emma García le ha tenido que llamar la atención.

Ha sido en sus historias en Instagram donde Galdeano ha publicado tres imágenes de Sofía Suescun. En la primera, puso la frase “se busca”, acompañada de unos emoticonos que simulaban sirenas de policía.

En otra imagen, Suescun aparecía con la mirada perdida y Galdeano lanzaba esta pregunta: “¿No pensáis que necesita un exorcista? Fijaos bien en sus ojos”. En otra, puso el símbolo de la cruz en la frente de su hija.

Galdeano quiso explicarse con sus seguidores para intentar quitarle hierro al asunto. “Respecto a las fotos que he subido, la primera me encanta porque es mi hija en primicia, sin pintura ni maquillaje”, declaraba la antigua conductora de autobuses.

“Se busca un poco de humor. Es que no tenéis delicadeza. Me la suda completamente todo lo que me insultéis”, se defendía Galdeano.

Maite Galdeano en 'Fiesta'. Mediaset

“Lo de que parece que está endemoniada ella misma lo decía y hacía chistes conmigo de eso. A ella le encanta tener ojos de demonio”, agregaba en otra historia. “Los sinvergüenzas y los malos sois vosotros, los que insultáis”, expresaba.

Sin embargo, a su llegada a Fiesta, Emma García no se mostraba muy convencida del humor de la navarra. De hecho, le dio un toque de atención.

Maite Galdeano y Emma García en 'Fiesta'. Mediaset

Inicialmente, Galdeano se mostraba afectada por la polémica desatada. “Estoy tan abatida, tan dolida y tan hecha polvo que no sé qué más hacer”, declaró, recalcando la intención de hacer humor.

Pero la de Ordizia no se mostraba muy convencida y le dio un toque. “Te has pasado tres pueblos. No lo he entendido. Yo puedo hacer humor porque estoy fuera de esta historia, pero ¿tú? Si estás pasando tanto, ¿por qué haces esto? ¿Crees que tu hija con esto se va a acercar?”, preguntaba la presentadora.

La colaboradora respondía que era una manera de reírse de sí misma. “¿Una madre que quiere recuperar a su hija hace esto? Así no lo vas a conseguir”, opinaba García.

“Estoy muy mal aunque aparento reírme y todo... Me he tirado por los suelos de los platós, me he arrastrado, he llorado, y no hay cosa que haya hecho tan grave para recibir este castigo de una hija”, se volvía a defender la pamplonesa.