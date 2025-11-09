Afra Blanco, sindicalista, sobre el precio del alquiler: "La clase media nunca existió, lo inventó el capital para dividirnos"

Una noche más, laSexta Xplica ha abordado la crisis del alquiler y cómo el precio de la vivienda está desbordando económicamente a la ciudadanía española, que ve cómo sus salarios no son suficientes para acceder a una casa. Una velada más, Afra Blanco fue la colaboradora más crítica.

El programa presentado por José Yélamo ha citado el reciente IX informe FOESSA de Cáritas, que fue presentado el pasado miércoles 5 de noviembre, en el que se señala un fuerte retroceso de la clase media en España y alerta del aumento de la fragmentación social y el riesgo de exclusión.

El informe señala que, en 2024, la cifra de personas en situación de exclusión social severa asciende a los 4,3 millones de personas. Se trata de un 52% más que en el año 2007.

Se hace especial hincapié en la vivienda, señalando que hasta un 45% de los inquilinos que viven en alquiler están en riesgo de pobreza. Se señala también que el 47,5% de la población activa está en situación laboral precaria. Lo que se traduce en que, aunque se trabaje, es imposible salir del margen de exclusión social.

Una de las personas que tomó la palabra fue Tania Tejeira, de Lideremos. “Antes la clase media podía comprarse una casa y formar una familia siendo medianamente joven. No se está hablando de la posibilidad que teníamos antes que, con veintipocos años, teníamos nuestra casa, nuestro trabajo y pensábamos en formar una familia”, expresaba.

La bancada de los Xplicadores de 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“Eso es un espejismo completamente. El acceso a la vivienda es un imposible, pero las políticas que se están haciendo actualmente son nulas. La semana pasada, hablé con Afra [Blanco] sobre construir vivienda. Ella dijo que son, mínimo, 10 años para construir. Si [el Gobierno] hubiera empezado hace 7 años, estarían casi terminadas”, argumentaba.

La sindicalista intervino. “El error de base es creer que existe la clase media. Lo has dicho hasta en tres ocasiones”, expresaba la activista. “Yo ya lo he dicho”, respondía Tejeira. “No, no lo has dicho. La clase media nunca existió”, afirmaba rotundamente la colaboradora.

Tania Tejeira y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“Bienvenidos a la trampa. La clase media la inventó el capital. Son sus palabras, que crean realidades ilusorias y que nos dividen con un único objetivo: diluir nuestra fuerza colectiva”, argumentaba la sindicalista.

“Es el error de base, la creación de términos y palabras. ¿Clase media? Es un trabajador de toda la vida cuyo salario está por encima de la media. Es como lo de emprendedor, es el autónomo de toda la vida. O le metemos el inglés para subir el estatus, ¿co-living? Es compartir piso”, subrayaba.

“Esto el capital lo ha hecho la mar de bien. Invertir en los términos. Porque si no, esa minoría no sobreviviría. Crean fronteras artificiales que hacen que una mayoría, la de clase obrera, se diluya”, señalaba.

“Si necesitas trabajar para poder llegar a fin de mes y sobrevivir, eres clase trabajadora. Si entiendes las vacaciones como un derecho y no como un estilo de vida, eres clase trabajadora. Si tienes una hipoteca o un coche y debes trabajar para pagarlo, eres también clase trabajadora. ¡Qué clase media ni leches!”, exclamaba Blanco.

“Es digno, justo y necesario tomar conciencia de saber qué papel tenemos en este sistema capitalista. Si nos unimos y formamos una clase, seremos imparables”, concluía.