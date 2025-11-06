Un consultor gana 95.000 euros tras descifrar un acertijo de lógica en 'El 1%' de Antena 3: ¿serías capaz de resolverlo?

La pregunta de lógica por la que Ángel Izquierdo ganó 95.000 euros en 'El 1%'.

El 1% de Arturo Valls volvió a confirmarse este miércoles, 5 de noviembre, como uno de los grandes aciertos de Antena 3 en lo que llevamos de curso.

El concurso lideró la noche con un buen 14% de cuota de pantalla, imponiéndose al documental 50 años del gran cambio (12,4%) que emitió La 1.

El formato que plantea a los concursantes preguntas de cultura general y lógica regresó el pasado miércoles por todo lo alto con su segunda temporada, al batir récord de audiencia con un gran 16%, un dato que ahora mismo en prime time solo alcanzan los realities. Y, además, entregaba el bote de 100.000 euros.

Muy cerca del máximo premio se quedó Ángel Izquierdo, un consultor que acudió al programa producido por Gestmusic (Operación Triunfo) junto a su hermano mellizo Jesús. "Ayudo a empresas en materia de organización y políticas de recursos humanos".

Jesús, por su parte, contó que trabajaba en un banco en el departamento de cálculo de capital. "Puede que haya aquí unos serios candidatos para llegar a la final", señaló sorprendido Arturo Valls tras conocer a qué se dedicaban.

Ángel Izquierdo celebró antes de tiempo su victoria en 'El 1%' de Antena 3.

Y, en efecto. Aunque Jesús se quedó por el camino, Ángel fue el único participante de los cien en total en ir resolviendo todas las cuestiones que planteaba el concurso. No se conformó con los 10.000 euros que tenía ya en el bolsillo, y aceptó jugar por los 95.000 que acumulaba el bote. "Se ve con seguridad", dijo Arturo.

Lo cierto es que el concursante logró dar con la respuesta correcta muy fácil, de forma casi asombrosa, pues celebró el triunfo antes de que el presentador valenciano descifrara el acertijo.

La cuestión decía así: "Has recibido esta carpeta con documentos secretos, pero están encriptados. El post-it te da una pista de cómo leerlos. ¿Qué dice el post-it?".

En concreto, el papelito incluía tres grupos de letras: 'VÑB', 'MFUSB' y 'NFÑPT'.

Pues al final uno de los hermanos Izquierdo ... 👀



🤩SÍ que forma parte de #El1PorCiento 🤩 💥ENHORABUENA 💥



Nos vemos la semana que viene en el próximo programa ¡Gracias por vernos! 😍



▶ https://t.co/uothwcLWgH

🤣 pic.twitter.com/Tqkq4zMNeI — Antena 3 (@antena3com) November 6, 2025

Ángel respondió correctamente "una letra menos". La explicación es fácil: el mensaje que contenía el post-it se lee como si cada letra fuera una menos en el abecedario. Por ejemplo, la V es una U; la Ñ una N y la B una A. De esta forma, se obtiene la palabra 'UNA' y así con las otras dos.

Tal y como contó, Ángel invertirá el dinero en un piso en Menorca como segunda residencia para vacaciones de verano.

Así es la mecánica

Los concursantes comienzan cada programa con 1.000 euros y se enfrentan a un cuestionario de 15 preguntas. Estas preguntas han sido previamente respondidas por más de 1.000 personas en un estudio que refleja de forma representativa a la sociedad española.