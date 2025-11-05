Pablo Díaz, ganador del bote de 'Pasapalabra' en 2021: "De los 1.828.000 euros del premio, pagué a Hacienda 828.000"

Cada tarde, en Pasapalabra, Manu Pascual y Rosa Rodríguez se baten en duelo por un premio que ya asciende a 2.334.000 euros. El pasado 21 de octubre, el concurso de Antena 3 puso en juego el mayor bote de los 25 años de historia del formato, por lo que el afortunado se llevará un buen pico.

No obstante, quien gane este enfrentamiento que bordea las 250 entregas también deberá pagarle una generosa cantidad a Hacienda. Es algo de lo que pueden dar buena cuenta otros vencedores del formato de ITV Studios, como Rafa Castaño, Óscar Díaz o Pablo Díaz.

Pablo Díaz fue el primer ganador de Pasapalabra en su segunda etapa en Antena 3, después de que la Justicia condenara a Mediaset a dejar de emitirlo en Telecinco, tras la denuncia de la productora dueña de los derechos del juego.

El 1 de julio de 2021, el violinista de entonces 24 años ganó 1.828.000 euros, después de 145 victorias y 69 empates, si bien no se embolsó esa jugosa cantidad de dinero.

Los premios en metálico tienen una retención obligatoria del 19%, por lo que a Díaz le ingresaron 1.480.680 euros en un primer momento. Es decir, le retuvieron 347.320 euros.

Pablo Díaz, en su visita a 'El Hormiguero'. Atresmedia Televisión

La siguiente retención fue la de Declaración de la Renta de 2022, en la que se aplican los tramos comunes del IRPF. En 2021, las rentas de más de 60.000 euros tenían un gravamen estatal del 47%. A este porcentaje se le descontaría el 19% ya declarado. En resumidas cuentas, Díaz se quedó con 1.032.820 euros.

"Con la H, ¿quién se va a llevar la mitad de tu dinero?", preguntaba Pablo Motos en la primera entrevista que concedió Pablo Díaz al ganar el premio, en El Hormiguero. "Hacienda", respondía, entre risas, el concursante.

Díaz explicó que "más o menos, en Madrid, se queda como en un millón limpio aproximadamente" la cifra final. "O sea, que esos 828.000 euros son para todos, para repartir", remarcaba el presentador de Atresmedia.

¿En qué invirtió el premio?

En 2023, en declaraciones exclusivas a EL ESPAÑOL, Pablo Díaz afirmó que invirtió el bote en irse a vivir a Madrid, comprarse una casa e independizarse. "A mi edad, hoy en día es algo que, por desgracia, es impensable para la mayoría de los jóvenes".

Además de hacer un máster en Ámsterdam sobre violín, Díaz confesó que el resto lo tenía "ahorrado como colchón para un futuro". "Es para tener la tranquilidad de poder seguir estudiando los próximos años sin vivir con una preocupación económica constante".