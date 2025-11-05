Amaia Salamanca, sobre cuál es su patrimonio en ‘La Revuelta’: “Tengo acciones de Telefónica, así que he perdido dinero”

Amaia Salamanca y David Verdaguer se han acercado este miércoles por La Revuelta para hablar de su nuevo proyecto conjunto: la película Siempre es invierno. Y, tras charlar sobre el largometraje dirigido por David Trueba, David Broncano hizo las clásicas preguntas sobre dinero y relaciones íntimas que hace a todos sus invitados.

El primero en responder fue David Verdaguer, con la cuestión económica. Eso sí, en primer lugar, el intérprete catalán quiso dejar claro un asunto: “No tengo nada en propiedad”. “Pero, por lo tanto, tendrás más dinero ahí en el banco”, apostilló Broncano.

Verdaguer ya había estado una vez en el programa, en el año 2018, y entonces dijo que tenía 70.000 euros. Ahora, ocho años después, el invitado no tuvo inconveniente en decir que tiene 200.000 euros en el banco. “Soy honesto”, diría.

“Muchas gracias por la sinceridad, la gente no suele dar el dato”, admitía el presentador, que intuía que Amaia Salamanca iba a evitar responder la cuestión económica, como así sucedió. “Pero que no seas tan concreta, di entre tanto y tanto”, le invitaba Broncano, dando como argumento que “la gente quiere saber”.

“Pues, seguramente, tenga menos que la última vez que vine”, reflexionó la actriz, que había estado tres ocasiones antes en el programa. El motivo para tener menos dinero es que “tengo tres hijos, me salen muy caros, con las extraescolares, el colegio...”.

Imagen de 'La Revuelta'.

“Tienes menos dinero que la última vez”, concluyó David Broncano. “Sí. Aparte, tengo acciones en Telefónica, y de ayer hizo así (se desplomó), así que tengo menos dinero”, terminó de aclarar Amaia Salamanca sobre su patrimonio.

Tras esto, David Broncano quiso que le respondiese a la pregunta de las relaciones íntimas en el último, recordándole qué puntúa cada actividad y pidiéndole un número. “Pues seguro que menos que la última vez también”, sentenció la actriz.

“¿Seguro?”, preguntaba el presentador. “Segurísimo”, confirmaba Salamanca. Y es que, sin entrar en detalles, Amaia dijo que ha estado mal el mes: “Nada, como las acciones de Telefónica”.

Por su parte, David Verdaguer apuntó que tampoco “había sido un buen mes”, por cuestiones como el trabajo, y dio tres puntos, uno por cada encuentro.

Sin embargo, también habló de otras prácticas que había hecho con su pareja, y que no puntúan en las valoraciones que propone David Broncano. Sin embargo, dijo que con el tema de la masturbación, llegaría a los 20 puntos.