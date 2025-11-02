Borjamina (30 años) revela en qué ha invertido el dinero que ganó en el bote de 'Reacción en cadena': "Me hace ilusión"

Borjamina, uno de los icónicos Mozos de Arousa, ha compartido con sus seguidores en qué ha invertido el dinero que logró del bote del ya desaparecido concurso Reacción en cadena. El gallego ha compartido que es un proyecto que le hace “mucha ilusión”. “Voy a ser librero”, ha declarado.

El exconcursante de 30 años conquistó al público junto con su hermano Raúl y su amigo Bruno durante su paso por el quiz show que presentaba Ion Aramendi en las tardes de Telecinco.

Los tres se alzaron con el bote, 2.630.177 euros. Tras deducir lo que se llevó Hacienda y la división entre tres del premio, Borjamina se quedó con 464.664 euros. Una cantidad que le ha permitido cumplir su sueño de montar una librería.

“Ya os puedo contar que llevo muchos meses trabajando en un proyecto que me hace mucha ilusión: voy a ser librero”, ha anunciado en un vídeo publicado en Instagram. Sigue así los pasos de Rafa Castaño.

El ganador del bote millonario de Pasapalabra es socio de la librería Caótica en Sevilla. Fue tras ganar el premio lo que hizo que pudiera invertirlo en montar este negocio dedicado a la cultura.

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'. Mediaset

Lo cierto es que Borjamina llevaba gestando esta idea desde que se hicieron con el premio. Su nuevo negocio estará ubicado en Villagarcía, su pueblo natal, un detalle que subraya su compromiso con la comunidad local.

“Tenía claro que, ya que ese premio lo ganamos gracias a nuestros conocimientos, quería contribuir de alguna forma a seguir esparciendo esa cultura”, ha explicado en el vídeo, evidenciando que su motivación va mucho más allá del beneficio económico.​

Borjamina reconoce que abrir una librería no es tarea fácil y admite que todavía queda “mucho trabajo” por hacer antes de inaugurarla. Pese a las dificultades, confiesa estar plenamente comprometido con el proyecto y orgulloso de lograr su sueño.

Aunque de momento prefiere mantener en secreto el nombre y otros detalles, ha dejado claro que la apuesta no será una librería tradicional y que este espacio “no sólo” será un lugar para comprar libros: tiene en mente extender la función del establecimiento con propuestas que irá desvelando en los próximos meses.​

De esta manera, el gallego ha querido cumplir con sus seguidores. Estos le preguntaron durante meses qué planes tenía para el dinero que había ganado en Reacción en cadena.

“Quiero contribuir de alguna forma a seguir compartiendo esa cultura”, ha insistido Borjamina, dejando patente la responsabilidad social que ha sentido tras ganar el concurso.​