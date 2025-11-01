Antena 3 (13%) sigue imbatible y sale indemne del subidón en audiencia de La 1 (12,3%) con su mejor octubre en 14 años

No hay quien destrone, al menos por el momento, a Antena 3. Ni la espectacular subida en audiencia de La 1, que culmina el mes con su mejor octubre en 14 años (12,3%), ha hecho daño a la privada, que mantiene de forma inquebrantable un liderazgo (13%) que ya se extiende hasta los 15 meses consecutivos.

Es más, la cadena de Atresmedia consigue su mejor octubre en tres años, igualando el dato de septiembre, un síntoma que vuelve a poner de manifiesto lo sólida que es su programación.

Hay que recordar que Antena 3 y La 1 llegaron a estar empatadas a mitad de mes, gracias a los dos partidos de España y al Día de la Fiesta Nacional.

Lo cierto es que Antena 3 ha sido líder de audiencia en más del 70% de los días. El Hormiguero (15,5%) de Pablo Motos ha abierto brecha con La Revuelta de David Broncano (13,2%) y es lo más visto de la televisión.

Le sigue Pasapalabra (20,5%), que lidera un mes obteniendo su mejor octubre en los últimos tres años, gracias al duelo que mantienen Manu Pascual y Rosa Rodríguez por el bote más alto de la historia del concurso.

Roberto Leal posa en el plató de 'Pasapalabra' con Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

La privada de San Sebastián de los Reyes también crece en prime time (14,1%), un punto respecto al mismo mes del año pasado y domina la sobremesa con Sueños de libertad (14,1%) como es la serie más vista.

También repite como referente en informativos: ya suman 70 meses ininterrumpidos como la opción preferida por los espectadores. Un dato a tener en cuenta: este jueves Sandra Golpe firmaba un 25%.

Explosivo auge de La 1

Como se decía líneas más arriba, La 1 continúa en un gran momento, al mejorar siete décimas respecto a septiembre. La pública sube 2,2 puntos en el interanual.

Este auge se sustenta principalmente en la mañana. La franja firma su mejor octubre desde 2007 gracias a los récords logrados por La hora de La 1 (21,7%) de Silvia Intxaurrondo y Mañaneros (16,6%) con Javier Ruiz y Adela González.

Adela González y Javier Ruiz, presentadores de 'Mañaneros 360'.

La apuesta por los programas de actualidad también le ha salido bien a RTVE en la tarde con Directo al grano (11%) y Malas lenguas (11,2%). Destacan también D Corazón (11,1%), un oasis entre tanta política, y Valle Salvaje (12%), que bate su récord histórico.

Además, MasterChef Celebrity, el Late Xou de Marc Giró y Buenafuente, con Futuro imperfecto, han obtenido también buenos datos de audiencia en prime time. El único fracaso de RTVE en octubre se llama Cuánto, cuánto, cuánto, que fue retirado tras solo dos entregas en la noche de los sábados.

Telecinco (9,4%)

Telecinco, por su parte, sigue sin dar con la tecla y el periplo por su particular desierto parece no acabar nunca. Ni el éxito de Supervivientes All Stars ha podido remediar que el canal principal de Mediaset cierre su peor octubre de la historia con un 9,4%, tres décimas menos que en 2024.

En Fuencarral, eso sí, se pueden consolar tras crecer dos décimas el dato de septiembre. Más allá del reality producido por Cuarzo (Banijay), De Viernes y Bailando con las estrellas son las ofertas más competitivas de Telecinco en su horario de máxima audiencia, si bien en la tarde el canal sufre con El tiempo justo y Agárrate al sillón.

Laura Madrueño alza el brazo derecho de Rubén Torres como ganador de 'Supervivientes All Stars'.

En noviembre, la esperanza está puesta en la llegada de Gran Hermano 20, que tendrá dos galas en prime time y una tira diaria de lunes a viernes, y de la triple ración de La isla de las tentaciones 9.

Batalla de laSexta y Cuatro

En cuanto a los canales de segunda generación, laSexta y Cuatro han protagonizado una reñidísima pelea hasta el último momento. Sin embargo, la balanza se ha inclinado en favor del canal de Atresmedia (5,9%), que iguala el dato de septiembre tras un sprint final.

Y es que esta semana, su programación habitual se vio alterada por la actualidad, con especiales de Equipo de investigación y El Objetivo de Ana Pastor por la DANA, y laSexta Xplica este jueves tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado.

Cuatro firma en octubre un 5,8%, dos décimas más que el mes pasado, gracias al buen rendimiento de En boca de todos, Todo es mentira, Horizonte, Código 10 y First Dates.