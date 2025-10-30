Paz Padilla, 56 años: “Me hubiera gustado tener muchos hijos, seis o siete, de verdad lo digo”

Antonio Resines realizó una de sus habituales colaboraciones en La Revuelta este jueves, y, antes de salir, entró la primera invitada de la noche: Paz Padilla. La gaditana entonces se enganchó con fuerza al actor, al que casi zarandeó.

“¡Que te cargas a Antonio!”, le tuvo que advertir el presentador, David Broncano. “Me encanta escucharlo. Es un abuelo gruñón”, diría sobre el veterano intérprete. “Él ya ha demostrado todo lo que se puede hacer en esta profesión”, diría también sobre Resines, que quiso aclarar que él “no es abuelo”.

En esta ocasión, Paz Padilla presentaba un nuevo trabajo, la película Cuerpo de locos, en la que también trabaja Ricardo Castella. Una producción para toda la familia y que se estrena este 31 de octubre.

En ella, Paz interpreta a una jueza que se intercambia el cuerpo con el de una niña, la hija de su prometido, a la que no le hace gracia que su padre se vuelva a desposar. “El universo nos castiga y nos cambia los cuerpos. Y yo me meto en la niña y estoy todo el rato así, con esta edad y las arrugas que tengo en la cara”, decía mientras hacía gestos divertidos al caminar.

Paz tuvo dudas para aceptar el papel, pero su hija, Ana Padilla, le dijo que nadie mejor que ella en España podría hacer de niña. Broncano le preguntó por ella, y le explicó que “tiene 28 años, es influencer, guapísima y estoy súper orgullosa de ella”.

Paz Padilla en 'La Revuelta'.

Más adelante, Paz volvió a hablar de niños. Así, contó que al salir del estreno, habló con la hija de su representante, que le dio su versión de lo que había entendido de la película. “Los niños te abrazan con una sinceridad, es tan bonito, un amor tan sincero. Me hubiera gustado tener muchos hijos, seis o siete, de verdad lo digo”, aseguró.

Sobre el largometraje, destacó que refleja cómo “a veces pensamos que la otra persona hace las cosas adrede, y no se ha dado cuenta, o no sabe que eso a ti te hace daño”. Y que el cambio de cuerpos hace reflexionar sobre el asunto.

“Por eso a todo el mundo le digo te quiero”, aseguró la polifacética show-woman, quien, precisamente, poco antes le dijo “te quiero” a una mujer del público. Broncano apuntó que decirlo mucho le “pierde valor”, pero ella le corrigió.

“Hay gente que no lo entiende, pero es un te quiero de agradecimiento, no de 'estoy enamorada de ti'. Eso sería te amo. Es: gracias por hacerme la vida más fácil, ser una buena persona, gracias por ser tan sincero conmigo”.