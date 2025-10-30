Carlos Herrera habla sobre su ideología y su amistad con el emérito Juan Carlos: “Quiere que se sea sincero con él”

Carlos Herrera fue el protagonista de En Primicia, el programa de entrevistas de La 2 que presenta Lara Siscar. El periodista ahondó en sus orígenes o los momentos más destacados de su extensa carrera profesional, así como no dudó en responder preguntas sobre su ideología política.

Y es que, tal y como señaló Siscar, al presentador y director de Herrera en COPE suelen situarle "más en la parte de la derecha". "Mi ideología es liberal y, curiosamente, esa etiqueta les gusta mucho lucirla a los que están a la izquierda. A los que están en la derecha, no", explicó Herrera.

Según el comunicador, a veces hay que tomar partido en determinados asuntos, pero, sobre todo, "estar un poco por encima" de esas etiquetas. "Soy crítico contra aquellos que he calificado de inoperantes porque están lastrados por una ideología sectaria, que no solamente es la de izquierdas. También puede ser de derechas".

"A mí, particularmente, que me digan 'usted es de izquierdas, de derechas, de centro, liberal, conservador o automático' en la barra ideológica...", reflexionó Carlos, apuntando a la llamada 'superioridad moral' que muchos identifican al votante de izquierdas.

"Cuando te haces el 'progre', con pañuelo palestino, es maravilloso porque ya se supone que eres muy bueno. Y yo he conocido 'progres' tan idiotas que la verdad es que no quisiera que me confundieran", aseguró el entrevistado del espacio de Televisión Española.

"¿Hay liberales idiotas?", preguntó entonces Lara. "¿Cuántos quieres?", bromeó la voz de COPE. Acto seguido, la conductora quiso saber si Carlos Herrera se sentía "señalado" en cuanto a su exposición pública.

"No. De la misma manera que tú ejerces la crítica, pueden ejercer la crítica contra ti. Pero si te expones a esto, te expones a que no le gustes a alguien y además te lo diga. Y que sea incluso un poco cruel. Pues te lo comes. Si no te gusta esto, quédate en casa", sentenció.

Su amistad con el emérito

Carlos Herrera se abrió sobre su amistad con el rey Juan Carlos I, exponiendo cómo se conocieron. "Lo conocí cuando hacía el Telediario. Era de los primeros días que veía a la reina y a él". Al parecer, la reina Sofía le preguntó: "¿De qué te conozco?". "Del Telediario", respondió él.

"Era el Telediario que había. Es que no había otro en ese momento. Se lo dijo a Juan: 'Juan, el hombre del Telediario'. Fue de las primeras veces que nos saludamos", rememoró, añadiendo: "A él le gusta mucho escuchar, pedir opinión. Que sea sincero con él y que le dé mi opinión".

"Fuimos vistos en un restaurante de Abu Dabi comiendo. Me llamaron algunos compañeros: 'Sí, sí, aquí estamos", dijo Herrera, subrayando la naturalidad con la que contestó a los mensajes de otros periodistas, alarmados.

ETA intentó matar a Herrera

La charla entre Lara Siscar y Carlos Herrera también abordó en el intento de asesinato que sufrió el periodista el 27 de mayo del año 2000. Ese día, la banda terrorista ETA le envió un paquete-bomba. "Abrí el paquete y vi que, efectivamente, llevaba cables. Era una bomba que felizmente no estalló".

"Es un episodio complicado. Es verdad que tampoco hablamos mucho de ello. Creo que lo lleva un poco por dentro", aceptó Alberto Herrera, hijo mayor del presentador y de Mariló Montero, que también quiso participar en el programa.

"Yo sentí la solidaridad de la profesión. Fue una piña que me conmovió. Mi país y Sevilla me conmovieron. Parecía que la bomba se la habían puesto a Sevilla en vez de a mí", reconoció Carlos.