Belén Esteban ya no apoya a Juan Carlos I: “No voy a leer sus memorias, porque me voy a disgustar más”

Las memorias del rey Juan Carlos I, que llevarán por título Reconciliación, están dando de qué hablar por un adelanto que publicó Le Monde, en Francia. No hay programa de televisión, ya gire sobre asuntos de política o de corazón, que haya pasado por alto el asunto, incluido No somos nadie.

“Hemos hablado con Bárbara Rey”, avanzaba María Patiño sobre el asunto. “De momento, sospechamos que (en el libro) de Bárbara no habla, pero claro, no tenemos el libro entero”, añadió la presentadora.

Aunque parecía que iba a dar paso a las imágenes, que ya se anunciaron el día anterior y no se emitieron, María hizo entonces un paréntesis. “Vamos a ver la reacción de Bárbara, y primero le voy a preguntar a Belén (Esteban) una cosa: ¿vas a leer el libro?”, quiso saber.

La ahora apodada La Patrona lo tuvo claro: “No”. “¿Por qué? Con lo juancarlista que tú has sido”. “Porque no, no me lo voy a leer”, decía en un tono bastante bajo la antaño ganadora de Más que baile.

“Pero no quieres saber la verdad...”, insistía Patiño. “No, no lo voy a leer”, volvió a negar Belén Esteban. “No, porque me voy a disgustar más, no quiero. Ya me he disgustado, ya llevo años disgustándome”, fue su justificación.

Belén Esteban y María Patiño en 'No somos nadie'.

“Carlo Costanzia no quiso leer el libro de su madre porque no quería afrontar la realidad”, deslizó María sobre las memorias de Mar Flores, que vieron la luz hace solo unas semanas. “Ya, pero es que yo no veo el reto todos los días tampoco en mi vida”, se justificó. “Como si fuese a decir alguna verdad”, apostillaba de fondo David Insua.

Hay que recordar que, como incidía Patiño, Belén Esteban siempre ha sido defensora de la corona, y en más de una ocasión ha defendido a Juan Carlos I en televisión. “Yo sí me siento monárquica, me gusta la monarquía, me gusta España, me ha gustado mucho mi rey Juan Carlos, me gusta más ahora Felipe, que no puedo decir nada malo de él. ¿Ahora todo lo que ha hecho Juan Carlos es malo? ¡Demostradlo! Hablo como ciudadana, que no quiero ser trending topic”, defendió en Sálvame hace unos años.

Y en esa misma intervención aseguró: “Es verdad que pienso que ha hecho cosas malas, pero ha hecho muchas cosas buenas, sobre todo llevar a España por bandera, sobre todo la democracia, sobre todo cuando Franco falleció”.

En el mismo programa, en 2022, Belén también salió en defensa del rey al expresar: “Me parece una tratada que el día que le pase algo tenga que morir fuera de su país porque creo que ha sido un rey que ha llevado a España por bandera”. Jorge Javier Vázquez le apostilló que era un “rey corrupto”, a lo que ella le respondió: “corrupto para ti”, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos.