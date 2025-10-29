Telecinco revoluciona sus tardes: Jorge Javier se duplica con una tira diaria de 'GH' para competir contra 'Pasapalabra'

Telecinco revoluciona sus tardes aprovechando el estreno de GH 20. La cadena ha puesto patas arriba la franja que peor rendimiento está teniendo este curso al sacarse de la chistera una tira diaria sobre el reality que, previsiblemente, se estrenará el próximo jueves 6.

El programa llevará por título GH. La Vida en Directo y se emitirá en directo de lunes a viernes a partir de las 20:15. Jorge Javier Vázquez será el presentador de este nuevo espacio, salvo los viernes, que le sustituirá Nagore Robles. Por lo tanto, el catalán hará doblete en las tardes.

Con este movimiento sorpresa, Mediaset intentará relanzar los datos de audiencia del informativo que presenta Carlos Franganillo, lastrado por los discretos datos que hace Agárrate al Sillón, en una franja en la que Pasapalabra juega en otra liga, superando el 20% de cuota de pantalla.

Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), el programa se emitirá desde el plató que acogerá las galas principales y conectará diariamente con la casa para conocer la última hora de la convivencia y acogerá nuevas dinámicas de relevancia.

Además, para incentivar su visionado, la cadena explica que la "audiencia tomará también importantes decisiones cada semana".

Recorte a 'El tiempo justo'

Con la llegada GH. La Vida en Directo, las tardes se reformulan. Para empezar, El tiempo justo verá cómo su duración sufre un recorte de 45 minutos. El programa de Unicorn Content de Joaquín Prat terminará a las 17:45 y no a las 18:30 como hasta ahora.

Le seguirá El Diario de Jorge. El talk show se encuentra en un buen momento y va de récord en récord. De hecho, este martes firmó su mejor resultado en lo que llevamos de curso con un 10,6%.

Jorge Javier Vázquez en 'El diario'.

Con su nuevo horario, el formato rivalizará contra las series de TVE, Valle Salvaje y La Promesa, mientras que seguirá compitiendo contra el programa de Sonsoles.

Agárrate al Sillón, por su parte, se emitirá a modo de 'sándwich' entre El Diario y la tira de GH. El concurso de Eugeni Alemany intentará hacerse un hueco frente al segundo tramo de las Malas lenguas de Cintora en La 1 y el final de Y ahora Sonsoles.

Hay que recordar que hace unos días, Telecinco comunicó que el formato pasaba a emitirse también los fines de semana, recortando una hora de Fiesta.

Así quedarán las nuevas tardes de Telecinco próximamente:

15:45: El Tiempo Justo

17:45: El Diario de Jorge

19:15: Agárrate al Sillón

20:15: GH. La Vida en Directo

Con todos estos cambios, Telecinco confirma que tiene total confianza en Gran Hermano, que este año estrenará nueva casa, en la localidad madrileña de Tres Cantos.

El reality se unirá a la llegada de La isla de las tentaciones 9 el lunes 3 y al estreno en abierto de la temporada número 14 de La que se avecina el martes 4. Mediaset saca así su artillería para relanzar sus audiencias (si nada lo impide firmará su peor octubre de la historia) de cara a fin de año.