Pablo Motos carga contra Carlos Mazón y Pedro Sánchez en el aniversario de la dana: “Si no lo digo, reviento”

El Hormiguero hoy tenía doblete de invitados: por un lado recibió a Arturo Valls, que estrena nueva temporada de El 1%, y a continuación, entrevistó al conocido actor Christopher Lloyd, conocido, entre otros trabajos, por ser Doc en Regreso al Futuro y Fétido en La familia Addams.

En un momento dado de la charla con Arturo Valls, Pablo Motos ha puesto sobre la mesa que hace un año que la dana arrasó Valencia, ciudad de la que ambos son naturales. Por ello, le preguntó al actor y presentador cómo lo vivió. “Con mucha impotencia por estar aquí”, reconoció Valls.

Así, explicó que no perdió a nadie cercano, pero que a pesar de ello lo vivió con mucho dolor. “Se puso de manifiesto una vez más que los únicos que estuvieron a la altura fueron los valencianos, fue el pueblo. Porque lo que es la clase política, pues ya hemos visto que todos fallaron”, sentenció.

Pablo Motos hizo un paréntesis para explicar que desde El Hormiguero han colaborado mucho en la reconstrucción de Paiporta, y que los vecinos han querido darle una placa. “En agradecimiento al programa El Hormiguero por la ayuda que están haciendo a los vecinos de Paiporta a consecuencia de la dana”, reza la misma.

En ese momento, Pablo Motos pidió permiso a Arturo Valls para levantarse, y se dirigió al centro del plató, donde tenía colocado el balcón desde el que muchas veces realiza monólogos. Y desde allí lanzó una reflexión en la que cargó contra Mazón y Sánchez por la gestión política.

Pablo Motos enseñando la placa que le han entregado al programa los vecinos de Paiporta.

“Quiero hablar de la dana, de cuando los muertos se convierten en un número”, comenzó diciendo el presentador, poniendo el foco en la persona que ha perdido un ser querido. “Para ti no, nadie se puede poner en tu piel, nadie puede entender qué forma tan profunda de dolor se ha quedado contigo, y aprendes a llevarlo de forma diferente”, narraba.

“De alguna forma, has aprendido a construir una vida alrededor de los espacios vacíos, te sujetas como puedes, pero el dolor no se va, porque la dana no solo se llevó las cosas que se ven, también se llevó muchas cosas invisibles”, continuó exponiendo.

Poniéndose en el papel de alguien que perdió a un ser querido, añadió que a la reconstrucción de uno mismo se suman “las preguntas que se van a quedar sin respuesta. ¿Por qué sigue ahí Mazón? ¿Por qué no declaró el estado de emergencia? ¿Por qué Pedro Sánchez, viendo a la gente ahogarse, no declaró el estado de emergencia por encima del impresentable de Mazón?”.

“No sé, me gustaría saber si al menos hoy en el funeral han pasado un poquito de vergüenza, que no lo sé, porque para sentir vergüenza hay que tener honor”, reprochó con dureza. Por último, comentó que lo que hemos aprendido todos es que “si hay un problema grave, estamos abandonados a nuestra suerte”.

El discurso finalizó reflexionando que, aquellos que perdieron un ser querido, se pregunten cómo desearían verle, triste, sin ganas de luchar, o feliz saliendo adelante. “Porque entonces no hay mejor forma de honrar su memoria que volver a dibujar en tu cara una sonrisa, salir adelante y animarte a ser feliz sin sentirte culpable”.

Arturo Valls, en 'El Hormiguero'.

“Madre mía. Si no lo digo reviento”, le reconoció a Arturo Valls al volver a tomar asiento. “Ahora lo que tiene la gente de de Valencia es tristeza, es soledad, y hay muchas cosas que están todavía sin arreglar, mucha gente que no tiene recursos, mucha gente que está sin las ayudas, esto sigue pasando un año después”.

Por su parte, Arturo Valls habló de “indignación” por la presencia de Mazón en el funeral, “cuando te piden las propias víctimas, por favor, no acudas al funeral, ¿qué más te da? Respeta eso. Quieres ejercer de presidente de la Generalitat cuando el día que tenías que haber ejercido de presidente de la Generalitat estabas alargando una sobremesa en un restaurante. Eso es muy indignante. Muy indignante”, finalizó, antes de cambiar de asunto.