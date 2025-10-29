Javier Bódalo (35), actor de 'Los Serrano', sobre el 'bullying' que sufrió: "Me insultaban todos los días, hasta que denuncié"

A raíz del suicidio de Sandra Peña, la niña sevillana de 14 años que sufría acoso escolar, el debate del bullying vuelve a estar en boga en los medios de comunicación. Este martes, 29 de octubre, Código 10 contó con un conocido actor de los 2000 que fue víctima de esta lacra, Javier Bódalo.

El intérprete daba vida a Díez en Los Serrano, un niño del que Guille, Boliche y compañía se reían. ¿El problema? Que lo que veían en televisión los compañeros de clase de Bódalo luego lo reproducían. "La realidad superó a la ficción", apuntaba Nacho Abad.

"Exactamente, yo empecé desde muy pequeñito. Empecé con 7 años en el cine. En Primaria no tenía ningún problema porque eran los niños con los que había crecido. El problema fue al pasar a Secundaria, justo cuando me surgió Los Serrano", relató Javier.

"Lo que me hacían en un capítulo, al día siguiente de emitirse, me lo hacían en clase", aseguró Bódalo, añadiendo: "El problema es que lo cogieron como costumbre. Y no era solo lo que salía en Los Serrano. Me daban collejas e me insultaban todos los días, hasta que en tercero de la ESO decidí denunciar", explicó.

"Se enteraron mis padres y denunciamos a la GRUME [Grupo de Menores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial] y acabaron poniéndoles trabajos sociales a los acosadores", desveló Javier.

Acto seguido, David Aleman preguntó si el colegio de Javier Bódalo tomó alguna clase de medida. "Mi padre fue a hablar con la directora y dijo que era mi problema. Me cambiaron de instituto. Me echaron a mí para quitarse el marrón de encima".

"¿Te hicieron bullying en el siguiente?", preguntó Abad. "No, ya no. Repetí tercero de la ESO y con 16 años me dediqué a la actuación, porque me salió más trabajo", aceptó Bódalo.

Así las cosas, para él, leer los guiones de la serie que emitió Telecinco entre 2003 y 2008 se convirtió en un auténtico "suplicio", pese a ser un trabajo que le gustaba. "Pensarías: 'Madre mía, la que me espera mañana", comentaba Aleman.

Las collejas, los escupitajos y los insultos, incluso a su familia, estaban a la orden del día en la adolescencia de Javier Bódalo. Años más tarde, sobre los 20 años, el madrileño se encontró con uno de sus bullies y este, inexplicablemente, empezó a insultarle.