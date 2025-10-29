Antonia San Juan, actriz, sobre visibilizar su enfermedad en redes: "No me quiero convertir en la imagen del cáncer"

El pasado 4 de septiembre, Antonia San Juan anunciaba a través de sus redes sociales que padecía cáncer de garganta. Desde entonces, la actriz ha visibilizado su enfermedad en Instagram, ofreciendo una actualización diaria de su estado de salud y naturalizando una realidad que viven miles de personas.

Semanas después, San Juan ha reaparecido en televisión. Fue este mismo martes, 28 de octubre, en Late Xou, en cuyo inicio de temporada también estuvo presente, tras hacer pública su enfermedad.

Y la primera pregunta de Marc Giró era obligada: "¿Qué tal estás?". La invitada tiraba de humor: "El problema lo tengo sobre todo con el pelo. He tardado mucho en peinarme".

"El cáncer es como una ópera de Wagner", señaló, tarareando la entrada de una música estridente. "Lo estoy llevando bastante bien. A ver, una tiene sus momentitos de estar arriba y estar abajo, pero, como tengo buen carácter, me cuido y soy bastante zen, lo estoy llevando bien".

"Llevo cuatro o cinco días muy bien. Hay días que estás bien y días que estás muy bien. Bueno, no había estado muy bien, pero llevo unos días que sí. El cuerpo se va adaptando al tratamiento y yo me tomo las cosas con mucha calma", aseguraba quien dio vida a la mítica Estela Reynolds en La que se avecina.

#LateXou



"Yo no quiero que me den un premio por tener cáncer, yo soy actriz. El mejor premio que me pueden dar, estando enferma, es darme trabajo"



🗣️ Antonia San Juan pic.twitter.com/eQEkjFdLOj — La 1 (@La1_tve) October 28, 2025

La canaria relató el proceso de asimilación de la noticia que le dieron a finales de verano. "Al principio, estaba peleada con todo. Te dan la noticia. Te asustas, evidentemente, porque una quiere vivir. Luego tiene una parte en la que estás enfadada de manera inconsciente. Luego lo asumes y vas a favor del tratamiento y de todo".

Tras reflexionar sobre otras cuestiones más allá de la enfermedad, Antonia quiso finiquitar la entrevista dejando un mensaje "muy claro" a los espectadores de Televisión Española. Y es que la de Las Palmas de Gran Canaria ya ha recibido comentarios de algunos haters acusándola de "vender" la enfermedad.

"Yo no vendo nada. Tienen que saber el concepto de compraventa. Si yo vendiese algo, tendría que cobrar. Si se vende algo, el otro me lo compra, pero me tiene que pagar algo", afirmaba, tajante, la actriz.

"Yo lo que hago todos los días en Instagram, que me lleva un tiempo pero no me importa, es desmitificar la palabra 'cáncer'. Hacer saber que el cáncer tiene cura, que uno tiene que tener voluntad de tirar hacia delante y nada más. Es una cosa totalmente altruista", comentó.

Eso sí, Antonia hizo hincapié en que no quiere convertirse "en la imagen del cáncer", porque ella es "actriz". "No quiero que me den un premio por tener cáncer. El mejor premio que me pueden dar es darme trabajo", sentenció.