Mariló Montero hace llorar a Pepe Rodríguez en 'MasterChef Celebrity': "Le pregunté si había sido una buena hija"

La prueba de eliminación de este lunes, 27 de octubre, en MasterChef Celebrity estuvo llena de emotividad, hasta el punto de que Pepe Rodríguez no pudo evitar soltar unas lágrimas. Fue ante el discurso de Mariló Montero, que dedicó su último plato de la noche a su madre, fallecida en 1993 por ELA.

La elaboración de Montero se llamaba Black is black, en cuya preparación reconoció que había tenido varios contratiempos. "Lo que tenía en la cabeza era una base de crema de alcachofa para poner el corazón en el medio. Y una yema de huevo en lo alto, pero se me ha roto la yema".

Como solución, optó "por poner la patata como cama del plato". "He tenido complicaciones con la técnica, con el grupo natato. Entonces, he renunciado a la salsa de alcachofa, que me ha salido muy líquida. He utilizado ese caldo para hacer perlitas. Y la mayonesa no está todo lo densa que yo hubiera querido", apuntó.

A Jordi Cruz no le hizo falta probar el plato para saber que no estaba "bien utilizada la técnica" que se proponía en el reto. "Estoy decepcionada porque no me ha salido", asumía la concursante del espacio de La 1.

"Tú estás decepcionada y yo también. Es muy básico", opinaba Cruz, al probarlo. Samantha Vallejo-Nágera señaló: "Le falta potencia al puré, está aburrido". "Hoy es que he venido inquieta. Le he dedicado el cocinado a mi madre", desveló Mariló.

Mariló Montero muy emocionada al hablar de su madre 🫂 #MCCelebrity pic.twitter.com/Mys37Q3jg7 — MasterChef (@MasterChef_es) October 28, 2025

"Ella se lo comería... Una mujer que ha pasado hambre, ¿cómo no se va a comer esto?", se preguntaba la también colaboradora de Espejo Público, emocionándose. "¿Crees que le gustaría este tipo de comida?", quiso saber Pepe Rodríguez.

"Sería divertido verme. Ella me ve", afirmó, rotunda, Montero. Y la cámara pronto enfocó a Rodríguez llorando: "Me emociono porque te veo emocionarte. Los que no tenemos a nuestra madre recordamos esos momentos de críos. La comida es un espacio que te lleva automáticamente ahí".

"Yo me fui con 19 años a trabajar a Costa Rica y le escribía a mi madre 'te quiero'. Ella me contestó 'gracias'. Cuando una madre contesta 'gracias' a un 'te quiero'... Qué desagradecidos somos los hijos", sollozó la madre de Alberto Herrera y Rocío Crusset.

"Cuando le diagnosticaron la ELA, que tardó mucho tiempo en que se la diagnosticasen, yo ya sabía que se moría. Le pregunté qué quería hacer antes de irse. Y ella me dijo que le habría gustado conocer al Papa. Y lo conoció. Murió en paz", reveló.

"Ajusté cuentas cuando ella se estaba muriendo. Le pregunté si había sido una buena hija y me dijo que la mejor. Y se fue. Ojalá mis hijos me quieran como yo quise a mi madre", concluyó, haciendo llorar a José Manuel Parada y Valeria Ros, en una gala que despidió a Mala Rodríguez de las cocinas de MasterChef Celebrity.