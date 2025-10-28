Juan del Val acusa a Pedro Sánchez de “fraude democrático”: “Es lo que está siendo la legislatura”

Un martes más se llevó a cabo la tertulia de actualidad en El Hormiguero, con sus participantes habituales: Rubén Amón, María Dabán, Rosa Belmonte y Juan del Val. Una charla, tras la entrevista a Leo Harlem, en la que han tocado diversos temas de índole político.

Uno de ellos ha sido que Junts ha decidido romper con el Gobierno por sus incumplimientos. “¿Esto significa algo o es teatrito?”, preguntó Pablo Motos a todos los colaboradores. Con esto todos comenzaron a opinar, y acabaron hablando de los presupuestos generales y cómo la ruptura puede retrasarlos todavía más.

En ese sentido, Rubén Amón citó la entrevista que el presidente del Gobierno dio en RTVE el pasado septiembre. “Dijo Pedro Sánchez en televisión, acordaros de la entrevista con Pepa Bueno: si tengo presupuestos, gobierno, y si no los tengo, gobierno. Luego esto no es ningún contratiempo”.

“Pedro Sánchez ha conseguido, siendo esta una monarquía parlamentaria, gobernar a espaldas del Parlamento. No necesitar el Parlamento, que es tu espacio de legitimación. No tiene una mayoría social, no tiene una mayoría parlamentaria y aun así va a aprovechar el tiempo hasta donde pueda”, añadió el analista político.

“Cuando no tienes presupuesto, ¿qué es lo que pasa? Entra el dinero a puertas y nadie lo fiscaliza”, apostilló Pablo Motos, haciendo un paréntesis en la conversación. “Hoy mismo decían: Hacienda le ha dado a televisión española 63 millones de euros. Ya, pero a ver quién fiscaliza”, apuntaba por su parte María Dabán.

Juan del Val en 'El Hormiguero'.

“Hay una recaudación récord del estado y se está gastando, pero en función de qué. Quién puede controlar eso, si un Parlamento no lo puede hacer”, añadió la colaboradora del programa de Antena 3.

Entonces tomó la palabra Juan del Val. “No tener presupuestos en una legislatura entera, es decir, que los presupuestos están aprobados por otro Parlamento, que significa por otra representación de todos los ciudadanos, evidentemente no es un delito, pero eso es un fraude democrático”, aseveró.

“Que es lo que está siendo la legislatura. Se empezaba diciendo que esta legislatura era una trampa y esta legislatura es un fraude”, insistió el reciente ganador del Premio Planeta. “Y un ataque a la Constitución, Juan”, añadió Rubén Amón.

“Absolutamente, porque además es que es un manifiesto de la Constitución. Luego, la gente coge el lenguaje por donde lo quiere coger y dicen que no está cometiendo ningún delito porque los presupuestos se pueden prorrogar. Sí, pero es un déficit democrático enorme”, terminó por decir el escritor, antes de que Pablo Motos cambiase a otros asuntos.