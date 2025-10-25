Brutal bronca entre Jesús Cintora y Pablo Iglesias en TVE: “Has tenido tu momento para montar tu numerito“

Pablo Iglesias y Jesús Cintora han protagonizado este pasado viernes 24 de octubre una intensa discusión en directo durante la emisión de Malas lenguas en La 2. Lo que comenzó como un debate político rutinario se convirtió en uno de los momentos más tensos de la semana televisiva.

Una pelea de reproches cruzados y gestos de evidente incomodidad. El exlíder de Podemos, que intervenía para hablar sobre la concentración de Vito Quiles en Málaga, que ha generado mucho revuelo.

Iglesias criticó duramente la actuación del Gobierno, calificándola como una “doble vara de medir” al disolver manifestaciones. Su tono, sin embargo, subió pronto de intensidad, lo que llevó a Jesús Cintora a intervenir para pedir calma y respeto.

Dado el tiempo que se conocen ambos, el presentador intentó ser conciliador inicialmente a la hora de pedirle calma. Todo comenzó cuando Pablo Iglesias no paraba de interrumpir a Chema Garrido, director de El Plural, no permitiendo que tuviese la palabra.

Tal fue la actitud del exlíder del partido de extrema izquierda, que Cintora tuvo que intervenir. “Pablo Iglesias, te pido un respeto a este moderador”. Lejos de rebajar el tono, el exvicepresidente replicó con contundencia.

Pablo Iglesias, Jesús Cintora y Chema Garrido en 'Malas lenguas'. RTVE

“Una cosa es ser moderador y otra cosa es ser un dictador. No acepto que me calles ni que me levantes la voz. Te tengo mucho respeto y cariño, pero también a un moderador se le puede criticar. No sois dioses”, espetaba Iglesias.

Esto sólo elevó la tensión que se palpaba en plató. Cintora tiró de ironía y con una sonrisa socarrona, le pidió a Iglesias zanjar con la polémica. “Ya has tenido tu momento para montar tu numerito”.

Sin embargo, fue como gasolina para Iglesias, quien se encendió de nuevo. Ambos se enzarzaron en una fuerte discusión, con un intenso cruce de palabras. Todo acabó con el presentador volviendo al orden.

Rifi rafe entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora. Se han dicho muchas cosas a la cara. pic.twitter.com/Ida4TRMWN4 — Jesús Quintero 🇵🇸 (@jesusquinbu) October 24, 2025

Con los ánimos ya calmados, Pablo Iglesias intentó también terminar con la polémica en sus redes sociales. “Respeto enormemente a Jesús Cintora y le he defendido miles de veces frente a los que le echaron de la tele, pero exijo, exactamente, el mismo respeto”, declaraba.

Unas palabras que, aunque parecían buscar el tono conciliador, se interpretaron también como una queja.

Un momento de tensión que ha recordado que ambos han sido compañeros de tertulia durante muchos años. Fue en 2013 cuando Iglesias debutó como panelista en programa conducido por Cintora, en Las mañanas de Cuatro. A pesar de ello, no ha impedido que hayan vivido más de un enfrentamiento delante de las cámaras.