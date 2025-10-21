El nuevo y ambicioso proyecto de RTVE con Inés Hernand que trae de vuelta a otros dos rostros de 'La familia de la tele'

La comunicadora encabeza junto a Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez Open Play, la nueva propuesta de la Corporación en materia de contenidos digitales.

Tras empezar el curso con las audiencias disparadas, RTVE se centra ahora en reforzar su estrategia de contenidos digitales. Lo hace con el lanzamiento de Open Play, un formato para RTVE Play que une televisión, podcast y el streaming y que la corporación lo define como "una nueva forma de entender el entretenimiento".

Se trata de un programa en el que la corporación se ha vuelto a aliar con El Terrat (The Mediapro Studio), productora que está detrás de Futuro imperfecto, el programa de Andreu Buenafuente, o Cuánto, cuánto, cuánto, el game show con Eva Soriano y Aníbal Gómez.

Open Play se estrenará este miércoles 22 y contará con más de cuatro horas diarias de emisión con entrevistas, actualidad, humor y participación del público en directo. Se podrá seguir de lunes a jueves, a partir de las 18:30 horas, en la plataforma y en su canal de YouTube.

Esta nueva apuesta de RTVE contará con cuatro conductoras: Ángela Fernández (El Grand Prix), Lara Palma, Taka Gómez e Inés Hernand. Esta última, que regresa tras La familia de la tele y la emisión de Pasa sin llamar, contará con una sección fija cada día a las 21:00 horas en la que repasará la actualidad con una "mirada irónica y ácida".

Open Play contará con otros dos rostros que participaron en el fallido programa de La Osa en las tardes de La 1. Son Marta Riesco, que se ganó un puesto como reportera después de Ni que fuéramos Shhh, y Nuria Marín, que volvía a la televisión nacional tras su salida de Telecinco.

Laura del Val, Judith Tiral, Clara Ingold, Patricia Espejo y Paula Púa completan la lista de colaboradoras que se pasarán por el programa.

Entre los videopodcasts incluidos en el formato destaca El Brain: la fábrica de ideas, donde un equipo de guionistas liderado por Marina Lobo (Malas lenguas) diseña los contenidos de un programa de humor ficticio, dando lugar a sketches y parodias en tiempo real.

Quequé, Ignatius Farray, Lara Palma, Inés Hernand, Ángela Fernández y Taka Gómez.

La parrilla también integrará espacios semanales donde el humor será el gran protagonista. Contarán con su propio videopodcast creadores como Miguel Maldonado; Ignatius Farray; Luis Fabra; Javi Sancho y Dani Fez; Tomás Fuentes, Irene Minovas y Kike García o Héctor de Miguel (Quequé).

Además, incluye programas ya consolidados como Pena y pánico, con La Prados y Raquel Hervás; La hora fenomenal, con Marco Mas, Dani Miño y Eva Gamallo; Señoras con visón, con Celia Pastor, Nata Moreno, Esti Gabilondo y Bárbara Goenaga; y Podcast: el podcast, con Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya.

Por último, RTVE Play integrará también en el canal los videopodcast que ya venía produciendo con el canal juvenil Playz, como Literal, Está el horno para bollos o Qué decirte que no sepas y el gran éxito de la plataforma en lineal, Al cielo con ella.