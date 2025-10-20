Kiko Matamoros frena comentarios sobre la nueva relación de Risto Mejide: “No me gusta lo que estáis diciendo”

Risto Mejide ha confirmado recientemente que mantiene una nueva relación sentimental con Merche Torre Couso, una joven 31 años, natural de Gijón, y formada en Historia del Arte. Ambos han compartido imágenes juntos en redes sociales en un viaje a Hamburgo, y que hoy han comentado en No somos nadie.

Para comentar esta novedad sentimental del todavía jurado de Got Talent España ha entrado por videollamada Alba Medina. La creadora de contenido ha recordado cómo los viajes en pareja le costaron a Risto un disgusto en el pasado, y cuando parecía que ya se despedía, ha deseado suerte a Merche.

María Patiño no entendió este gesto: para ella, Risto, a sus 50 años, “después de separarse hace lo que hacemos todos, pues yo que sé, conocer a las chicas”. “Y muchas de las chicas no han acabado muy contentas, ¿eh?”, le apostillaban a la presentadora.

Esto enfadó a Kiko Matamoros, que interrumpió el discurso: “A mí no me gusta esto que estáis diciendo”. Los compañeros le preguntaron a qué se refería exactamente, y él defendió en general a Risto Mejide.

“Porque lo que vale para un hombre vale para una mujer. Y si hace poco reivindicamos el derecho de una señora hacer lo que quiera con su vida, estar con uno, con otro, con cuatro a la vez, con uno detrás de otro, no sé a qué viene ahora tanta suspicacia por la vida de Risto”, protestó Matamoros.

Kiko Matamoros y Alba Medina en 'No somos nadie'.

No es la primera vez que Kiko Matamoros empatiza con Risto Mejide; de hecho, en la etapa en la que eran compañeros de Mediaset llegaron a protagonizar un reportaje en el que denunciaban edadismo por ser ambos mayores que sus parejas.

En esta ocasión, en No somos nadie, Matamoros aseguró que “nos censuramos” en muchas ocasiones, pero que en otras, como en el caso de Risto, no se duda en hablar y criticar abiertamente las relaciones de los demás. Sus compañeros le apuntaban entonces que Risto siempre tiene un patrón de mujer, y que “luego se sienten utilizadas”.

“Bueno, pues yo sé que alguna que ha salido bastante beneficiada mediáticamente por su relación con él, ¿eh?”, defendía de nuevo Matamoros. “Fue por mérito de Laura Escanes”, le aclaró Patiño, pero Kiko aseguró que él no había dado ningún nombre en concreto.

“Lo que damos a entender es que este señor usa las mujeres y luego las tira como si fuera un clínex”, terminó de lamentar el colaborador.