Afra Blanco, alto y claro en 'laSexta Xplica': “El negocio privado se beneficia de que no haya estado del bienestar”

Este pasado sábado 18 de octubre, laSexta Xplica ha vuelto a vivir momentos de tensión a la hora de abordar los problemas sociales que preocupan a la ciudadanía. Afra Blanco se ha mostrado muy tajante ante los discursos “anti-impuestos” de ciertos influencers.

El programa ha abordado el fenómeno en el que se muestra el rechazo creciente entre los jóvenes a la hora de pagar impuestos. La sindicalista fue clara a la hora de defender la necesidad del sistema público.

La activista sostuvo que “pagar impuestos es seguridad” y señaló al “negocio de la privada” como principal benefactor estos discursos sobre el rechazo al Estado de bienestar. “Está calando entre los jóvenes”, denunciaba.

José Yélamo se preguntaba por qué este tipo de discurso está siendo tan atractivo para la juventud. “Porque se la están colando”, respondía tajantemente la colaboradora de Espejo Público.

Para la tertuliana, quienes promueven la reducción del papel del Estado “benefician a los que pueden pagarse la sanidad y la educación privadas”.​

En medio del plató, la tensión fue en aumento cuando Blanco advirtió que “hay gente que cobra del Estado y se va a Andorra”.

Sus palabras fueron interpretadas como una indirecta a Pascual Ariño, quien había comenzado el debate previamente y que señalaba que “se pagan demasiados impuestos en España” y que reside en Andorra por ese motivo.

“¿A quién beneficia que no tengamos hospitales públicos ni enseñanza gratuita? Al que puede pagarla en la privada”, insistió la sindicalista, que ha subrayado además que España “tiene una presión fiscal más baja que la media europea”.​

Al sentirse aludido, Ariño contraatacó, produciéndose un fuerte rifirrafe. El empresario señalaba que “España lleva cinco años batiendo récords de recaudación, pero la gente vive peor”.

La discusión subió de volumen, al intervenir Gonzalo Bernardos. El profesor en Economía le espetaba al empresario al señalar que debería “documentarse”. El colaborador se apresuraba a desmentir los datos sobre deuda y PIB que Ariño había declarado. “Estás desinformado”, expresaba el economista.

En medio del barullo, Blanco repetía su discurso con un mensaje muy claro: “Pagar impuestos es seguridad”. La sindicalista denunciaba que fomentar no pagar impuestos es desmantelar al Estado de bienestar y que sólo beneficia a lo privado.

“Si se debilita lo público, se fortalece el negocio de unos pocos”, ha afirmado con contundencia, mientras Bernardos reforzaba sus palabras defendiendo la relevancia de la recaudación fiscal para sostener servicios esenciales como la sanidad o la educación.​

Ariño reclamaba reducir impuestos por “exceso de recaudación”, Blanco replicó que el verdadero debate no era cuánto se paga, sino quién lo hace. “El 1% más rico sigue pagando menos que el 20% más pobre”, sentenciaba sin perder su énfasis en la justicia redistributiva.