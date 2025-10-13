Manu Tenorio, indignado, explota contra 'Bailando con las estrellas' tras su expulsión: "Siguen sin reconocer el trabajo"

A Manu Tenorio no le sentó bien su eliminación de Bailando con las estrellas. El cantante perdió en su duelo frente a Bárbara Rey y se convirtió en el cuarto expulsado del talent show de baile que emite Telecinco los sábados por la noche.

Julia Gómez Cora y Gorka Márquez votaron por el que fue concursante de Operación Triunfo 2001, pero la balanza se inclinó a favor de la vedette gracias a las puntuaciones de Blanca Li, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal.

Y, ya en el mismo momento de ser eliminado, Tenorio tuvo unas duras palabras para Díaz: "Pelayo no ha sido fiel a su palabra, antes dijo que había que valorar la constancia y el trabajo y eso es justo lo que no ha valorado".

Pero su indignación no se quedó en el plató del formato de Bulldog TV. Antes de que acabase la gala, el artista recurrió a X para descargar su enfado, mencionando directamente a la cuenta del programa y a la de Mediaset España.

"Sigamos así, sin reconocer el trabajo, sin reconocer el esfuerzo, sin reconocer la evolución, sin reconocer la constancia, sin reconocer el compromiso. ¡Buen camino!", tuiteó el sevillano.

Sigamos así: sin reconocer el trabajo, sin reconocer el esfuerzo, sin reconocer la evolución, sin reconocer la constancia sin reconocer el compromiso. Bien camino!! @mediasetcom @bailandoest #BailandoConLasEstrellas5 — Manu Tenorio (@manutenorio) October 11, 2025

El paso de Manu Tenorio por Bailando con las estrellas ha sido convulso. Al andaluz se le ha visto en varias ocasiones bajo de ánimos o teniendo roces con su compañera de baile, María Monedero. La semana pasada, a modo de disculpas, el participante se presentó en un ensayo con un ramo de flores para la bailarina.

Y, siete días atrás, BLUPER se coló entre bambalinas del espacio y pudo charlar con Tenorio. "Me gustan las experiencias televisivas que requieran de un esfuerzo. Bailando era una oportunidad de superarme a mí mismo porque yo siempre he sido mucho de la liga 'antibaile", reconoció.

Con este periódico, se sinceraba sobre si el programa estaba ayudando a mejorar su imagen, enturbiada por la polémica de los inquiokupas. "Es curioso que el que está padeciendo la inquiokupación, que en este caso soy yo, sea al que se le dañe la imagen".

"Por eso también quería hacer este programa, por eso me hizo tanta ilusión que me llamaran. Era una manera de que algo me aportase luz, de que refrescara mi imagen", expuso Manu, que hace un año denunció junto a su esposa, Silvia Casas, haber sido víctimas de okupación ilegal de una vivienda que tenían alquilada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).