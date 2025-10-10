TVE sigue apostando fuerte por Inés Hernand: presentará 'Ordena tu vida', el formato de organización del hogar de La 1

Inés Hernand suma nuevo proyecto profesional de la mano de La 1. La polifacética comunicadora será la presentadora de Ordena tu vida, el formato de organización y transformación del hogar que ha adquirido recientemente Televisión Española.

Se trata del primer programa propio que tendrá la joven en la primera cadena pública, pues hasta ahora había conducido espacios junto a otros rostros.

El último, el fallido La familia de la tele, lo capitaneaba con Aitor Albizua y María Patiño. Antes (aunque la Corporación lo sacó del cajón este verano), formaba parte del trío de presentadoras de Pasa sin llamar, con Alba Carrillo y Mariona Casas.

La relación profesional entre Inés y RTVE empezó hace cinco años, cuando la cadena fichó a la abogada para ser rostro de RTVE Play. Empezó al frente de Gen Playz, pero el idilio siguió con No sé de qué me hablas (con Mercedes Milá), Feat o Las abogadas y compañía. Además, participó en MasterChef Celebrity en 2024, talent show del que se proclamó flamante ganadora.

Hernand ha presentado también el Benidorm Fest en sus ediciones de 2022 y 2023, pasando a presentar el programa previo y posterior a las galas en 2024 y regresando a la conducción principal en 2025, acompañada de Paula Vázquez y Ruth Lorenzo.

Aitor Albizua e Inés Hernand en 'La familia de la tele'. RTVE

Así es 'Ordena tu vida'

En cada episodio, Ordena tu vida ayudará a una familia a transformar su hogar, desprenderse de objetos acumulados, reorganizando cada rincón, y convirtiendo espacios caóticos en hogares prácticos, acogedores y sin estrés. Hernand ayudará a las familias a trasladar todas sus pertenencias a un trastero y decidir qué conservar y qué dejar ir.

Producido por Lavinia Audiovisual (El comodín de La 1, L'Altaveu, Geópolis...), es la adaptación española de Sort Your Life Out, formato de All3Media International, creado por Optomen que ya cuenta con 6 temporadas emitidas en BBC One y ha sido adaptado con éxito en una decena de países.

Con soluciones creativas de almacenamiento, limpieza profunda y pequeños toques de renovación, mostrará el poder de la organización para mejorar la vida diaria de las familias.

'Ordena tu vida' es la adaptación del formato británico 'Sort Your Life Out'. BBC

Ordena tu vida combinará emoción, transformación y consejos prácticos. No se trata solo de limpiar o reorganizar, sino de reinventar la vida de los participantes, ayudándoles a desprenderse de objetos acumulados, redescubrir recuerdos y crear un hogar renovado y funcional.

Éxito internacional

Convertido en un fenómeno internacional, Sort Your Life Out cuenta con 6 temporadas emitidas en BBC One (Reino Unido) y ha sido adaptado con éxito en otros países como Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Nueva Zelanda, República Checa y Bélgica.

Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo una nominación a los BAFTA TV Awards (mejor programa especializado) y a los C21 Format Awards (mejor entretenimiento factual y mejor presentador). Además, ha sido galardonado como mejor serie Popular Factual en los Edinburgh TV Awards y mejor programa de entretenimiento factual en los NTA Awards.