Gabriel Rufián recoge el guante de 'La Revuelta': pide "día y hora" para visitar a Broncano junto a "Rosalía y concursantes de 'OT"

La Revuelta recibió este miércoles a Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, que promocionaban la serie La suerte, disponible en Disney+ desde este mismo 8 de octubre. Después, llegó la sorpresa: Valeria Ros aparecía en el programa de David Broncano, pese a los rumores de "despido" que habían circulado en los últimos meses.

No pocos medios se hicieron eco de que uno de los cambios del formato para la nueva temporada sería prescindir de Ros, colaboradora que recibió críticas el curso pasado. "Lo único que cambia es que me voy yo para ganar audiencia... ¡Si vine cuatro días!", exclamó la cómica, nada más entrar en el teatro Príncipe de Gran Vía.

No obstante, al analizar la noticia del medio que la había dado en exclusiva, fue la noticia relacionada la que llamó aún más la atención de Broncano. "Rosalía, Rufián y los ex de OT, los nombres más valorados para ser entrevistados por Broncano", leyó el jiennense.

En efecto, este verano, la Corporación consultó a los espectadores qué rostros querían ver sentados el sofá de La Revuelta en su segunda temporada en La 1. Y la audiencia fue cristalina. Los nombres más repetidos eran el de la cantante, el del político y los de algunos triunfitos de OT 2023 con una sólida fase de fans: Juanjo Bona, Chiara Oliver y Martin Urrutia.

"Hay que intentar que vengan todos el mismo día, ¿eh, Ricardo [Castella]?", advirtió el presentador de la cadena pública. "Que vengan Rufián y Rosalía el mismo día", propuso Grison. Es más, David se marcó "un objetivo": "Que vengan de aquí a final de trimestre Rosalía, Rufián y algún ex de OT. Natalia, Rosa...".

"O Juanjo Bona. Mi amigo Juanjo, que está en MasterChef", añadió la humorista, antes de que el público comenzase a corear el nombre del finalista de la pasada edición de Operación Triunfo y ahora concursante del talent culinario de Shine Iberia.

"Tiene un montón de fans, es un mañico espectacular", explicó Ros. Con todo, Broncano no tenía ni idea de quién era Bona, y parecía preferir a algún participante de las ediciones de principios de los 2000. "Pero es que él estuvo en OT. Que se enamoró de uno de Getxo (Martin), que también estuvo en OT", señalaba Valeria.

Ni Rosalía ni Juanjo han recogido por ahora el guante de La Revuelta, a diferencia de Rufián. Tan solo unos minutos después de la propuesta, el líder de ERC escribía en X un mensaje tan escueto como claro: "Día y hora". Sería la primera vez que el catalán acuda al programa.