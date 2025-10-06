Aitor Albizua, sin filtros sobre el fracaso de 'La familia de la tele': "Se notaba mi incomodidad, no sabíamos por dónde tirar"

Aitor Albizua fue uno de los presentadores de 'La familia de la tele'. RTVE

Pese a la cancelación de La familia de la tele, retirada de parrilla tras apenas mes y medio de emisiones, Aitor Albizua sigue siendo una apuesta fuerte de Televisión Española. Con Cifras y Letras triunfando en el access prime time de La 2, al vasco le queda cuerda para rato en la pública.

Asegura en una reciente entrevista que grabará el concurso hasta prácticamente el inicio del verano de 2026. Sin embargo, no se cierra a ningún proyecto: "Yo soy un currante y un tío que se dedica a la tele y a la radio. Bienvenida cualquier aventura. Soy de mojarme. No sé lo que pasará en el futuro más próximo".

Acerca del espacio que presentaba con María Patiño e Inés Hernand, ha sido transparente: "Fue un auténtico fracaso". Así lo describe en declaraciones a El Independiente: "Yo ya estoy inmunizado al respecto, pero fue todo tan cristalino que poco hay que contar".

"Fue una tecla que no funcionó y se notaba mi incomodidad. No sabíamos por dónde tirar. A todo eso se le sumó un fuerte ruido desde el mero anuncio del programa, lo que dificultaba el hecho de hacer un programa en directo", reflexiona.

Y, aunque muchos de sus compañeros describen el cierre del formato de La Osa Producciones como una auténtica agonía, Albizua expone: "La cadena tomó la decisión que tenía que tomar cuando pudo tomarla. Había que asumirlo y tirar hacia adelante".

Aitor Albizua, en una imagen promocional de 'Cifras y Letras'. RTVE

Respecto al ruido que generó tanto el desembarco del universo Sálvame por TVE como su rápida cancelación, Aitor señala que "ha habido otros proyectos en otras cadenas y en la misma que no han funcionado y tampoco han tenido tanto ruido".

Con todo, asume: "Lo entiendo porque sé cómo funciona el mercado. Yo no estaba acostumbrado y me pareció exagerado porque tampoco somos tan importantes. Puede haber sorpresa y polémica por que Sálvame llegara a La 1, pero las valoraciones fueron exageradas. La familia de la tele no era más que un programa de entretenimiento".

En la mencionada entrevista, por cierto, se moja sobre si prefiere como jefa a María Patiño o a Àngels Barceló, ya que el conductor colabora en Hoy por hoy, en la Cadena SER. "Hombre, me quedo con Àngels Barceló, pero me llevo la amistad y el compañerismo de la Patiño. Yo siempre he sido un redactor de Àngels. María era una compañera y las admiro a las dos por igual".