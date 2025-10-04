Malú, sin palabras ante la declaración de Sebastián Yatra en 'La Voz': "Este programa nunca deja de sorprenderme"

La tercera audición a ciegas de La Voz ha dejado un momentazo en el que se ha podido ver la complicidad que hay entre los coaches. Ni corto ni perezoso, Sebastián Yatra se ha plantado en medio del plató para declararle su cariño a Malú.

En pleno momento de selección de aspirantes a ganar esta duodécima edición del talent show, Yatra quiso tener un momento para compartir lo mucho que admira a la cantante de Aprendiz.

El colombiano se levantó de su silla y se colocó en medio del plató para lanzar unas palabras hacia su compañera. “El poder de soñar con una persona que te acompañe todas las noches y no tener miedo de decirle al público de La Voz”, comenzaba a declarar Yatra.

“Me encantaría que alguien me haga un regalo. Tu Malú de la suerte”, decía mientras enseñaba una foto de la cantante, provocando que su compañera comenzase a reírse de manera cómplice.

“Entonces, gracias Malú. Esta noche, la pasaremos juntos”, declaraba el cantante de Dos oruguitas mientras miraba la imagen enmarcada de la artista de temas como Blanco y negro o Vuelvo a verte.

Sebastián Yatra en 'La Voz'. Atresmedia

Malú se quedaba sin palabras, aunque no dudaba en abrazar eufóricamente a su compañero. “Yatra es un personaje. Me encanta. Me estoy riendo mucho con él”, reconocía la artista en declaraciones a cámara.

Ambos no dudaron en fundirse en un abrazo de amistad, en el que podía verse la admiración mutua. “Es muy divertido. Me lo estoy pasando súper bien con él. Me encantan todas esas locuras que se inventa, de repente”, confesaba Malú a las cámaras del talent show.

Sebastián Yatra y Malú en 'La Voz'. Atresmedia

“La Malú de la suerte me la entregó un señor de producción al que nunca había visto”, revelaba Yatra a las cámaras, añadiéndole misterio a este amuleto que es la imagen enmarcada de la artista madrileña.

Tras darse el abrazo, ambos volvieron a sus posiciones. “¡Madre mía! ¡Qué programita este!”, exclamaba la ex de Albert Rivera. “Nunca deja de sorprenderme”, apostillaba.

Por supuesto, Mika y Pablo López fueron testigos del momento, con el cantante libanés alucinando. “Yatra está perdiendo la cabeza”, dijo antes de las palabras del colombiano. “Eres un chico muy interesante”, dijo posteriormente.

Yatra no dudaba en agradecerle al libanés sus palabras. “Es un chico hiperactivo y muy creativo”, declaraba el cantante de temas como Grace Kelly o C’est la vie a las cámaras del talent show emitido por Antena 3.