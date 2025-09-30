Sale a la luz el tráiler de 'Las hijas de la criada': la fecha de estreno de la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega

La adaptación a la ficción del best seller de Sonsoles Ónega, Las hijas de la criada, llegará a atresplayer el domingo, 30 de noviembre. La plataforma de streaming de Atresmedia ha presentado también el tráiler oficial de la serie este martes en el Iberseries Platino Industria.

Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández protagonizan la historia, que también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

La serie, que se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias, es un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias y secretos.

Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

Las hijas de la criada es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia que contará con 8 capítulos de 50 minutos cada uno, dirigida por Menna Fité y Alejo Flah, dos cineastas reconocidos por su trabajo en la ficción televisiva.

Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, encabeza el equipo detrás de Las hijas de la criada, la nueva serie original de la compañía. La producción ejecutiva corre a cargo de Sonia Martínez.

La coproducción ejecutiva está en manos de Lucía Alonso-Allende, mientras que el guion ha sido desarrollado por Irene Rodríguez, Alba Lucío y Tatiana Rodríguez. La dirección de Producción la lidera Sara Muñoz.

En el apartado visual, destacan Chechu Graf e Iván Caso como responsables de la Dirección de Fotografía, así como Jorge Fernández de Soto, encargado del Diseño de Producción. El sonido está dirigido por Javier González, y la ambientación estética cuenta con la labor de Nathareth Colomina, diseñadora de vestuario.