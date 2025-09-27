Pablo Iglesias pide desde TVE quitarle las licencias a Mediaset y Atresmedia: "El Gobierno debería acabar con el duopolio"

Pablo Iglesias ha lanzado declaraciones incendiarias en su intervención en Malas lenguas este pasado viernes 26 de septiembre. El exlíder de Podemos pedía desde TVE que el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, retirase las licencias de emisión a los dos grupos audiovisuales privados más importantes de España: Mediaset y Atresmedia.

Malas lenguas seguía haciéndose eco de las palabras del diputado de Vox, Manuel Mariscal, amenazase al presidente de RTVE, José Pablo López, de entrar “con motosierra o lanzallamas” en las instalaciones del Ente si la formación verde llegaba al Gobierno.

“Los españoles están hartos de ver cómo no llegan a final de mes, mientras en RTVE siguen contratando a presentadores y tertulianos. Están hartos de ver la sonrisa de Javier Ruiz, Jesús Cintora, Silvia Intxaurrondo, Buenafuente y otros tantos”, declaraba Mariscal.

“El último que ríe, ríe mejor, y el último que va a reír es el pueblo español cuando Vox llegue al Gobierno y le despida a usted y despida a todos los que he citado”, amenazaba. Palabras que han tenido respuesta por parte de Pablo Iglesias.

Tertuliano en el magacín vespertino conducido por Jesús Cintora, lanzaba declaraciones controvertidas, atacando a los grupos audiovisuales privados principales que operan en España.

“Hay una cosa que es la verdad, que entran con lanzallamas es la verdad”, declaraba el actual contertulio de diversos formatos. “Si la derecha gana las elecciones convierte TVE en lo que han convertido Telemadrid y lo que era TVE con Urdaci que es Telefacha”, agregaba.

Quien fue vicepresidente del Gobierno llamaba a arrebatarle las licencias de emisión a Atresmedia y Mediaset, los grupos audiovisuales más importantes de la televisión española.

“Y ojo este discurso no es solo de los fachas en el Congreso. Es el discurso de las teles privadas, de Telecinco y de Atresmedia. Y el problema es que las licencias de Telecinco y de Atresmedia son de titularidad pública”, declaraba.

“Lo que tendría que hacer el Gobierno es acabar con el duopolio. ¿Quieren ustedes ver quién le pone más fuego y lanzallamas? Pues a lo mejor se acaba el duopolio y las licencias de los Berlusconi o de Planeta y el señor Casals”, proseguía.

“A lo mejor tienen que ser para otra gente para que haya un poquito más de pluralidad y que no sea encender la tele y sea facha, facha, facha salvo que pongas televisión española”, declaraba tajantemente el propietario de la taberna Garibaldi.

Tras la réplica de Marta Gómez Montero, quien pedía diferenciar entre las incendiarias palabras de Vox y la crítica política del PP, Luis Arroyo respondía a Pablo Iglesias.

“Creo que no. Pensar que la solución es echar a Mediaset y demás…”, expresaba Arroyo. “¿Pero tú ves normal que con un gobierno de izquierdas, Berlusconi tenga una licencia?”, apostillaba Iglesias.

“Hay que tener una visión más moderada. Lo que me alegro es que TVE está siendo líder por la mañana, este programa lo está siendo con información política y eso es un gran avance con programas que son plurales les guste o no a Vox”, concluía Arroyo.