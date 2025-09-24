Luis Merlo revela que José Luis Moreno lo vetó tras rechazar 'La que se avecina': "Se enfadó muchísimo conmigo"
El actor ha visitado 'La Revuelta', donde ha contado curiosidades de 'Aquí no hay quien viva': "Me cambió la vida".
El actor Luis Merlo, que ha formado parte de series emblemáticas como Aquí no hay quien viva o El Internado, y que sigue su trayectoria en La que se avecina, ha visitado este martes La Revuelta. "Aquí no hay quien viva me cambió la vida. No me lo esperaba, de hecho, dije cuatro veces que no", confesó al presentador.
"Un personaje que se llamaba Mauri y que produce José Luis Moreno...un poco de susto daba", apuntó entre risas. Sin embargo, desveló que "la última vez me llamó José Luis Moreno mientras yo estaba en el dentista y me preguntó por qué no lo quería hacer. Entonces, pensé que no tenía ni para pagar el dentista y le dije que la hacía".
Sobre el rodaje de la mítica serie, cuenta que "hicimos 90 capítulos en mes y medio, nunca he trabajado tantísimas horas". Y después decidió tomar un nuevo rumbo, que no fue del agrado de todo el mundo: "Me fui a hacer El Internado, y se enfadó mucho conmigo José Luis Moreno porque quería que hiciera La que se avecina".
Tal fue la molestia del productor, que Merlo revela que "primero me mandó muchas flores para convencerme y luego me vetó porque estaba molesto". David Broncano ha intervenido para lanzar una broma: "No me irás a vetar tú a mí, que me has traído flores". "Yo te veté antes", bromeaba el intérprete.
El presentador ha querido saber cómo se enteró de que estaba vetado por parte de Moreno. "¿Te lo comunicó o te mandó un fax?", cuestionó. Pero Luis explicó que no fue algo directo, sino que no le dejaron entrar a un sitio donde estaba él: "Estaba un poco prohibido en determinado lugar donde él tenía cierto poder".
Con rapidez y sin perder la ironía, Broncano preguntaba: "¿La OTAN? José Luis Moreno tiene mucho poder". "Ha tenido mucho poder y va a volver a tener mucho poder", afirmó el actor.
Tomando con más seriedad el tema, quiso romper una lanza a favor del productor: "Me dio un éxito muy grande y eso mola. Me dio un éxito enorme y fuera de las bromas que haga de los vetos, estoy agradecido".
Cuando José Luis Moreno vetó a Luis Merlo 🚫 #LaRevuelta @luismerlo_actor pic.twitter.com/4pamWvkUCA— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2025
"Hacer por primera vez en prime time un gay, y presumo de serlo, y de repente que se llame Mauri y lo produce José Luis Moreno...qué va a salir de aquí. Y salió aquello", dijo con emoción. Sin embargo, su temor no era más que "fuese una cosa de reírse de él y no estoy por la labor".
"Lo que sucedió es que cambió muchas cosas, muchas vidas", aseguró. "Cuando me paraban, me contaban cómo les había cambiado la vida ante su familia, la comprensión sobre su homosexualidad que había traído Mauri. Yo flipaba porque no sabía si yo educaría a mis padres viendo ficción, pero sirvió para esa reeducación", sentenció.