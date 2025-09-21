Victoria Federica revela en 'Emparejados' cómo surgió el selfie con Rihanna: "Nunca le he pedido fotos a nadie"

El programa de Joaquín y Susana Saborido en el prime time de los sábados de Antena 3, Emparejados, ha recibido a Victoria Federica. La aristócrata ha acudido con su amiga Rochi Laffón y ha hablado sobre la presión de la fama y ha dado detalles de la foto que se hizo con Rihanna en 2022.

La socialité, con humildad, reconoció que su fama se limita principalmente a España y que, en otros países, puede pasar más desapercibida. De hecho, al ser desconocida, Victoria Federica ha confesado que le llegó a pedir una foto a un ídolo musical, a sabiendas que no la iba a reconocer.

Cuando Joaquín y Susana le preguntaron sobre el tema, la hija de la infanta Elena respondió rápidamente: “Rihanna”. Esto, por supuesto, ha hecho que se rememore la famosa foto que compartieron ambas cuando coincidieron en la Semana de la Moda de París en 2022, en un desfile de Dior.

La de Barbados no sabía quién era la sobrina del rey Felipe VI hasta ese momento. “La conocí en un desfile en París e incluso le pedí una foto. No me podía ir de ahí sin hacerme una foto con Rihanna”, reconocía, declarándose fan de la cantante de Umbrella o Don’t Stop the Music.

Victoria Federica señalaba que “nunca” le había “pedido una foto a nadie, sólo a ella”. Eso le permitió ponerse en la piel de los seguidores que le suelen pedir instantáneas a ella, al reconocer que sintió “una sensación extraña”. “Normalmente me las piden a mí”, admitía.

Victoria Federia y Rocío Laffón en 'Emparejados'. Atresmedia

En España, la socialité no ha dejado de estar en el foco de la polémica. Al ser una de las it girls más seguidas, su vida sentimental ha ocupado titulares y ha provocado que sea muy seguida por los reporteros y paparazzi.

La hermana de Froilán señalaba que sabe que la fama conlleva eso y que está acostumbrada, pero que eso le ha hecho tener cierta “paranoia” de sentir que le están mirando constantemente.

“Aunque no me esté observando nadie, me siento súper observada en todo momento”, admitía en el programa de Antena 3.

Además, Victoria Federica habló de otros aspectos, compartiendo que no consideraba que la diferencia de edad sea un problema en el amor. “Eso no importa”, expresaba, aunque confesando también que no había vivido una relación sentimental intergeneracional todavía.

De la misma manera, ha aprovechado para dedicarle palabras dulces a su amiga Rocío, quien no sólo le acompañaba, sino que la consideraba como “una hermana”. “Toda su familia es mi familia”, revelaba.