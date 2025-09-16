Fernando Tejero (60), tajante sobre su papel en 'El Cautivo': "También soy homosexual, he sido maltratado y he sufrido..."

Cuando se piensa en Fernando Tejero, la mente viaja casi de forma automática a aquel portero de Aquí no hay quien viva.

Emilio, el personaje que lo convirtió en icono televisivo, forma ya parte de la memoria de las últimas generaciones.

Pero el actor cordobés, a sus 60 años, ha demostrado que es mucho más que un rostro asociado a la comedia.

En su último trabajo, El Cautivo, bajo la dirección de Alejandro Amenábar, Tejero se adentra en un papel oscuro y complejo: el del sacerdote Juan Blanco de Paz, un hombre que traicionó a Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel.

Un personaje con contradicciones que, según cuenta el propio actor, le ha exigido mucho a nivel personal.

"Le digo a Amenábar en plan coña, 'oye, ¿cómo has pensado en mí para este 'marica' tan malo?', y me dice 'porque lo vas a humanizar'", confesaba Tejero ante los micrófonos de Fotogramas.

Ese fue el reto: dar humanidad a un personaje cuya maldad debía ser comprendida en su origen. "Yo lo que quería es que se entendiese de dónde viene esa oscuridad, esa maldad", explica.

Para ello, el actor tiró de experiencias propias y de heridas que aún le duelen. "He trabajado desde un personaje que a él le han hecho daño. Porque si hoy todavía te siguen señalando con el dedo por ser homosexual, imagínate lo que tenía que ser en el 1500", reflexiona.

"Él mismo se está haciendo mucho daño porque no se acepta tal como es. Es homosexual y homófobo, y creo que no puede haber nada peor en la vida", dijo.

El cordobés no esconde que, en parte, se ha inspirado en su propia historia. "Soy homosexual, también he sido maltratado y he sufrido el dedo acusador de la sociedad", reconoce.

"Eso que hoy llaman 'bullying' yo lo viví en primera persona", confiesa. El actor asegura que ha tenido que hacer un esfuerzo para sanar esas heridas.

"Estoy convencido de que, si no hubiera puesto remedio, si no me hubiera ocupado de sanar eso, habría repetido patrón y habría hecho daño yo también", dijo con mucha franqueza.

Fernando Tejero y Miguel Rellán hablan con nosotros sobre 'El cautivo', la nueva película de Alejandro Amenábar. En ella, el pasado y el presente se dan la mano para reflexionar sobre la homofobia, tanto en el siglo XVI como en nuestro tiempo. En palabras de Tejero: "Yo también he sido maltratado, también soy homosexual y yo he sufrido el dedo acusador de la sociedad".

Aunque El Cautivo se ambienta en el siglo XVI, Tejero cree que, por desgracia, el trasfondo de la historia sigue muy presente.

"Es lamentable que esta película sea de actualidad. Hay una reacción homófoba en redes en contra de todo esto", lamenta.

A lo largo de su carrera, Tejero ha demostrado ser un actor versátil. Desde sus papeles más entrañables en televisión hasta este nuevo reto, el cordobés se ha consolidado como uno de los artistas más respetados del panorama español.