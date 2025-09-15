Gonzalo Miró debuta con 'Directo al grano': "Lo que está pasando en Gaza no es ni una guerra, es un genocidio"

Este lunes 15 de septiembre, Directo al grano se ha estrenado en las tardes de La 1. El formato es producido por La Osa y Big Bang Media (The Mediapro Studio). Marta Flich y Gonzalo Miró han debutado por todo lo alto, abordando las protestas contra la Vuelta 2025 por la presencia de un equipo israelí.

Unas revueltas que han provocado la cancelación de la etapa final, un hecho inaudito y que han generado división de opiniones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apoyado las manifestaciones, con varias figuras políticas del PSOE uniéndose a sus palabras, así como políticos de otros grupos parlamentarios de izquierdas.

A pesar de que las manifestaciones derivaron en violencia, provocando que la Policía Nacional tuviera que cargar contra los asistentes a la protesta y que se saldase con 2 detenidos y 22 agentes heridos, según señalaba Europa Press; eso no ha impedido que lo sucedido haya sido aplaudido por el Gobierno.

El tema ha sido abordado en Directo al grano, con Gonzalo Miró ejerciendo de presentar y opinador al mismo tiempo. El ex de Malú ha aprovechado para lanzar un extenso alegato de lo que él califica de “genocidio” y no una “guerra” en la franja de Gaza entre el ejército israelí y la organización terrorista Hamás.

“En esta batalla sobre si es o no un genocidio, vamos a leer la definición del mismo. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Lo que está pasando en Gaza no es ni una guerra ni un conflicto, es un genocidio”, manifestaba.

Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'. RTVE

El presentador proseguía en su papel de opinador. “Van ya por 70.000 muertos, casi 20.000 de ellos niños, 52 de esos fallecidos precisamente ayer durante las manifestaciones que hubo en Madrid”, expresaba.

El ex de Eugenia Martínez de Irujo aprovechaba para cargar contra políticos de partidos conservadores. “¿Por qué se indignan tanto los políticos de la derecha con lo que pasó ayer y no tanto por lo que está pasando en Gaza? ¿Por qué no son capaces de definir que es un genocidio lo que está pasando en Gaza? ¿Por qué?”, cuestionaba.

El plató de 'Directo al grano'. RTVE

Posteriormente, el ex de Amaia Montero tuvo un rifirrafe con la líder de Podemos, Ione Belarra. La diputada criticaba al gobierno de Pedro Sánchez por su presunta “inacción” ante “lo que está pasando en Gaza”.

“Es que no pueden hacer nada para que no entren en España”, replicaba el ahijado de Felipe González. “¡Eso es mentira!”, espetaba Belarra, provocando que el presentador no le diera réplica.