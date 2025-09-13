Eduardo Navarrete confía en su dúo con 'La Terre' para 'DecoMasters' y comparte vivencias de 'El Desafío'

Navarrete se adentrará a partir del próximo lunes, 15 de septiembre, en un nuevo reto profesional. El diseñador participará en el nuevo reality de Televisión Española, DecoMasters, en el que tendrá que demostrar sus dotes sobre interiorismo. Lo hará de la mano de 'La Terremoto de Alcorcón', que vuelve a la cadena pública después de concursar en Maestros de la costura Celebrity.

Su compañera de escena participa también en el proyecto que presenta el concursante. Un cortometraje en el que muestra el proceso de la creación de su nueva colección de bolsos. Sin embargo, en esta ocasión, no tendrá que lucirse en la moda, sino en la decoración de diferentes espacios.

Aunque confiesa a BLUPER que, de momento, solo han grabado el vídeo de presentación, tiene claro que se tendrá que enfrentar a un gran desafío: "Imagino que va a ser un programa divertido, pero duro". Eduardo y 'La Terre' se tendrán que enfrentar a nueve parejas más, entre las que se encuentran Isa Pantoja y su marido, Asraf Beno, y Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, entre otras.

Anticipa que puede existir algún roce dentro de su dúo, debido a la confianza que hay entre ambos porque están "trabajando los dos en televisión a la vez". "Ya lo hemos hablado. Le he dicho que claro que vamos a discutir y saltarán chispas, pero está asumido", desvela Navarrete.

"Nos tocará trabajar de verdad: un día hacer una terraza, otro día una cafetería, otro un apartamento de playa o un chiringuito", cuenta sobre el programa. Se tendrán que enfrentar al veredicto de un jurado, formado por grandes rostros del mundo del interiorismo y la comunicación especializada: Lorenzo Castillo y Marta Riopérez.

El diseñador de moda Eduardo Navarrete mostrará todo su potencial, inspirado una vez más por su musa, la cantante, actriz y vedette; La Terremoto de Alcorcón 💚✨ #DecoMasters pic.twitter.com/IfAlMNNwI7 — DecoMasters (@decomasters_es) July 30, 2025

'El desafío'

Además de hablar sobre el programa que presentará Patricia Montero, según confirmó la Corporación el pasado 10 de septiembre, también ha comentado cómo vivió su fugaz paso por El desafío y cómo han sido las grabaciones de la sexta temporada.

Eduardo participó como invitado a principios de año en el concurso de Antena 3, donde tuvo que acompañar a Los Vivancos en una coreografía flamenca. Gracias a ello, se hizo con un hueco para la nueva edición, donde le acompañan grandes rostros televisivos como María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea o Eva Soriano.

Eduardo Navarrete y Roberto Leal en 'El desafío'. Antena 3

"Fue un programa muy duro, físicamente y psicológicamente. Me lo pasé muy bien, pero sí que es cierto que llegó un momento en el que el cuerpo te consume, porque intenté hacerlo lo mejor posible y me machaqué muchísimo", revela.

"No quería tomármelo como un simple programa de televisión en el que, si no quedas el mejor, no pasa nada. Me lo tomé con la filosofía opuesta: darlo todo", apunta. Eso sí, todo tiene sus consecuencias y ha sufrido algún imprevisto: "tendinitis, moratones, mucho dolor". También asegura que "me pegué un sprint en el gimnasio para estar fuerte y fue duro".

Sobre sus compañeros, afirma que son todos "estupendos". Y parece que ha hecho buenas migas: "Me llevo divinamente con la Campanario, he quedado para hablar con ella por teléfono; le voy a mandar un bolso, también a la Goico, a Patricia Conde y a Eva Soriano".