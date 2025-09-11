Laura Escanes y Miki Núñez, el dúo estrella de TV3 para las Campanadas: repiten como presentadores por tercer año

La televisión catalana se adelanta a los acontecimientos y, a falta de tres meses para despedir el presente 2025, ha decidido anunciar quiénes serán sus presentadores en las famosas Campanadas de final de año. Laura Escanes y Miki Núñez, como era de esperar, se vuelven a poner al frente, consolidándose como la gran pareja televisiva del momento en TV3.

Lo anunció el medio 3Cat en el acto de presentación de la nueva temporada el pasado lunes, 8 de septiembre, y lo ha reafirmado también la protagonista. "Sí, lo confirmamos el otro día y el 31 de diciembre tenemos una cita", ha desvelado Escanes en declaraciones a BLUPER.

La presentadora tuvo el honor de capitanear por primera vez uno de los momentos más memorables en antena en el año 2022, también junto a Miki Núñez. Lo consiguió después de labrarse una trayectoria en la televisión nacional participando en El desafío, concurso de Antena 3, y afianzarse en la autonómica al tomar el mando del reality de aventuras, La travessa.

"Será nuestro tercer año juntos; para él, la cuarta vez y, para mí, la tercera. Será increíble", ha compartido con entusiasmo. Y es que la cadena catalana ha demostrado confiar plenamente en este tándem, ya que durante los últimos años han logrado ocupar el primer puesto en la región superando el 32% de cuota de pantalla en las tres ocasiones, incluso llegó a registrar un 33,8% en 2023.

De hecho, como ha comentado su compañera, el cantante cuenta con un año más de experiencia dando las Campanadas. Su pareja en la Nochevieja del 2022 fue Mariona Escoda, ganadora de Eufòria, un concurso musical de TV3.

Laura Escanes y Miki Núñez en las Campanadas. TV3

En la despedida del 2024, la influencer y el cantante dieron la bienvenida al 2025 con una actuación musical. Interpretaron Serem més forts, una canción del propio presentador. Laura ha desvelado que no sabe si volverán a cantar juntos, pero lo que sí que tiene claro es que "tenemos que pensar algo".

"Algo se nos ocurrirá para que sea diferente", ha asegurado a este medio. Una pareja que pretende sorprender a los espectadores para seguir liderando en audiencias.

Además, sigue con la tradición de Cristina Pedroche: no mostrar su vestido hasta el momento final. Una estrategia para captar no solo la atención de los seguidores de la televisión, sino también de sus redes sociales.