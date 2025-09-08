Ana Rosa Quintana inicia curso con un duro editorial contra Pedro Sánchez: "Un presidente muy Franco y muy Maduro"

Este lunes, 8 de septiembre, Ana Rosa Quintana ha vuelto fuerte a las mañanas de Telecinco. La presentadora ha inaugurado una nueva temporada de El programa de Ana Rosa en su línea, radiografiando el arranque de curso político, atizando con firmeza a Pedro Sánchez.

"Buenos días. Alcaraz vuelve a ser número uno tras ganar el US Open y Sánchez sigue en Moncloa. El Gobierno retoma una legislatura consumida, como el rostro del presidente. Pensaba que iba a volver relajado", ha empezado diciendo Quintana.

La comunicadora ha afeado a Sánchez haber salido "del palacio de La Mareta para posar un minuto en las cenizas de la España quemada" y después "asegurar en Televisión Española que le encanta conceder entrevistas tras 14 meses sin conceder entrevistas".

Así se ha referido Ana Rosa Quintana a la entrevista que le realizó Pepa Bueno a Pedro Sánchez en la vuelta de la periodista al Telediario 2. Entrevista que, por cierto, alabó en su charla con BLUPER. Por la parte de Bueno, "impecable". Solo que Quintana considera que Sánchez no fue certero en sus respuestas. Ella, por cierto, en este estreno de temporada entrevistará a Alberto Núñez Feijóo

"Pensé que iba a venir descansado porque estaba tranquilo, con 40 escoltas, el litoral cerrado y rodeado de familia. Pero no hay paz para los cansados, aunque Sánchez recuerde el lozano reflejo que lucía en el retrovisor del Peugeot en el que viajaba con tres imputados", ha proseguido el rostro de Mediaset.

Ana Rosa Quintana, en su editorial de este lunes. Mediaset España

Quintana ha criticado que "el lustroso aspecto de Sánchez formaba parte de un cuento en el que ha pasado de mirarse en el espejo de Blancanieves a reflejar una realidad demacrada". "Sánchez pide un pacto de Estado para una España que no sabe gestionar, solo congestionar", ha asegurado.

Acto seguido, pasaba a señalar cómo "Sánchez ha vendido su alma a Pugidemont": "El curso ha comenzado con la tradicional audiencia del fugado de Waterloo a un emisario del Gobierno rindiéndole pleitesía".

"Sánchez ha quedado atrapado en un país de las maravillas en el que somos la locomotora de Europa, pero cuyos trenes van a llegar tarde durante tres años"

"Sánchez ha quedado atrapado en un país de las maravillas en el que somos la locomotora de Europa, pero cuyos trenes van a llegar tarde durante tres años. Un país en el que los jueces hacen política porque imputan a sus familiares. Para que funcione el Estado de Derecho tiene que haber Estado", ha añadido.

Según Ana Rosa, "la apertura del curso judicial viene marcada por una broma del Ejecutivo", con un Fiscal General procesado, en alusión a Álvaro García Ortiz. "El chiste no ha hecho gracia a los profesionales de la judicatura, pero como decía Gila: 'Si no saben aguantar una broma, márchense del pueblo".

Pedro Sánchez, en su declaración institucional de este lunes. Mediaset España

Ante la urgencia de la aprobación de unos presupuestos, Quintana ha afirmado "que son como un vampiro, unas cuentas que nos chupan la sangre para hacer una quita a Cataluña".

"Narciso murió tras enamorarse de su reflejo, pero el cuento de la belleza ha dado paso al de la desolación. Espejito, ¿quién es el más resiliente? Tú ya no, Pedro. Sus socios se han convertido en un espejismo y la corrupción se sienta en su mesa", ha aceptado.

Ana Rosa Quintana ha lamentado que "por mucho menos" se llamara "indecente a Mariano Rajoy", pese a que Sánchez se queja de que "le insultan". "Y faltando el respeto a millones de españoles asegura que no convoca elecciones porque las perdería. Un presidente muy Franco y muy Maduro. Menos pataletas y más papeletas", ha sentenciado.