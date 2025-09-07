Ana Rosa Quintana regresa a las mañanas de Telecinco: “La noticia que quiero dar es que dimite Pedro Sánchez”

Tras dos décadas encabezando las audiencias de las mañanas televisivas, Ana Rosa Quintana regresa el próximo lunes, 8 de septiembre, al frente de El programa de Ana Rosa, que recupera su horario de 09:00 a 13:30 horas, antes de dar paso a Vamos a ver. La nueva temporada arranca con importantes novedades y refuerzos en su equipo de colaboradores, un sello distintivo del espacio.

“Hemos hecho algún fichaje, y vamos a tener a más, y a más especialistas. En el equipo tenemos a los mejores colaboradores; es más, es que nos los quitan todo el rato. O nos los intentan quitar”, bromea la comunicadora en una conversación con BLUPER.

Vaticina que en la nueva temporada va a haber más tiempo para hablar de política, “porque como van a pasar tantas cosas, el programa no va a estar tan compartimentado”. A los nombres habituales se suman ahora perfiles de gran peso en el análisis político, social y mediático, entre los que se encuentran el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez y el jefe de Opinión de este mismo diario, Cristian Campos, entre otros.

¿Ha desconectado este verano? ¿Ha devorado alguna serie?

He desconectado, he disfrutado, y series me las he visto todas, tantas que ya ni me acuerdo. Además, soy ansiosa, empiezo una serie y me acuesto a las 5 de la mañana cuando acabe, sobre todo si son de intriga.

No suelo ver series que den una entrega por semana, salvo que sea en televisión y eso sí me interesa. Rehén, por ejemplo, es buenísima. Y la de Agente nocturno me encanta también. Las series coreanas que tuve una temporada que veía ahora las he abandonado un poco, la verdad.

Ana Rosa Quintana en una promoción de 'El programa de Ana Rosa'. Gtres

¿Cómo afronta esta temporada 21 de El programa de Ana Rosa?

Con pasión. Con muchas ganas, porque promete ser una temporada informativamente apasionante.

¿Qué noticias vaticina que se van a dar a lo largo de este curso televisivo?

El lunes tiene una exclusiva enTelecinco, una entrevista que ha hecho Santi Acosta a la exmujer de Ábalos. Lo que yo he visto es como para sentarte con las pipas. El viernes arrancaba el año judicial. Las declaraciones del presidente del Gobierno en un periódico inglés poniendo en tela de juicio la división de poderes.

Estamos esperando informes de la UCO. El Supremo ha vuelto a pedir al PSOE, al Congreso y a todo todos los ingresos, honorarios, dietas, etcétera, tanto de Ábalos como de Cerdán y Koldo. Saber qué va a pasar con Cerdán, porque lleva ya 2 meses en prisión. Hay de todo. Y bueno, ¿qué puede pasar en Venezuela? ¿Qué puede pasar en Ucrania? Y Gaza, que es un drama sin paliativos, sin paliativos, que no tienen la culpa todos los judíos ni todos los israelíes.

¿Y cuál es la noticia que realmente le gustaría dar en este nuevo curso televisivo?

Que dimite Pedro Sánchez. Sin paliativos. Es que lo estamos esperando todo el mundo, ya no se puede aguantar más cosas.

¿Vio la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez?

La vi. Hizo una buenísima entrevista. Ella es una gran periodista y lo ha sido toda la vida, y en la entrevista le preguntó lo que le tenía que preguntar, y a mí parece que fue impecable. No puedo decir lo mismo de las respuestas de Pedro Sánchez.

"Pepa Bueno hizo una entrevista impecable. No puedo decir lo mismo de las respuestas de Sánchez"

Sánchez dijo precisamente que era un placer someterse a las preguntas de los periodistas. ¿Está de acuerdo?

Supongo que es de los periodistas de Televisión Española y la SER. Más de 12 meses sin dar una entrevista. A El programa de Ana Rosa, desde la última vez que vino, que era cuando estábamos en campaña electoral en 2023, no ha vuelto. Y todos los días, todas las semanas, se le ha invitado a él y a todos los ministros. Y no ha venido ninguno, salvo el de Economía.

El primer invitado de la temporada será Feijóo. ¿Qué preguntas hay ya en la recámara?

Pues todas. Te lo puedes imaginar. La condonación de la deuda, el año judicial, por qué no ha ido, temas de inmigración. Es que hay tantos temas en este momento. Y supongo que él también tendrá que decir cosas, y responderle al Presidente de las cosas que ha dicho a él.

El Feijóo que conocíamos hasta ahora, de repente, cambió el día que sacó lo de las saunas. Es otro Feijóo menos contemporizador, más firme. Vamos a ver cómo viene.

Ana Rosa Quintana. Mediaset

¿Cómo cree que va a jugar las cartas de oposición Feijóo a partir de ahora? ¿Cree que hay un cambio de estrategia?

Yo creo que sí, desde ese momento que te he dicho. Nadie se esperaba eso en el Parlamento cuando él salió. También te digo, yo no hablo con Feijóo.

¿Me puede adelantar de qué era el primer editorial de la temporada?

No, porque cada día pasa una cosa. Imagínate si ya este estuviéramos el editorial escrito Manu, que es mi guionista, y yo. Que con Manu llevo hablando toda la semana más que con mi marido, el editorial se cerrará el mismo lunes.

"Joaquín Prat es mi apuesta, tiene criterio, discurso y lo hará muy bien en las tardes"

Este lunes también habrá reencuentro con Joaquín Prat.

Nunca hemos dejado de encontrarnos, yo soy la madrina de su hijo y a él es mi hermano pequeño. Siempre hemos trabajado juntos y seguíamos trabajando juntos. Vamos, que todas las mañanas yo le daba paso, todas las mañanas estábamos juntos.

Para mí es mi apuesta, y, de hecho, fue siempre mi apuesta. Incluso cuando me propusieron irme a mí a las tardes, Joaquín fue mi apuesta. Y entonces me encanta que la cadena lo vea también, como lo veíamos Xelo Montesinos y yo. Y creo que él es un gran comunicador, es un hombre preparado, que se prepara las cosas, que tiene criterio, que tiene discurso y que lo hará muy bien en las tardes.

Como lo lleva haciendo hace 17 años, que te recuerdo que yo he estado 11 meses de baja por el cáncer y el programa lo hacía Joaquín, y que hizo las tardes de Cuatro. Es que Joaquín no ha parado de trabajar conmigo desde el primer día que pisó Telecinco, que le fichamos, que ahí estuvimos muy bien, tengo que decir.

¿Y le devolverá la visita en el nuevo programa más adelante en El tiempo justo?

Yo, levantándome a las 5:30 de la mañana, sacarme de casa a las 5 de la tarde, me cuesta un poco. Solo salgo para ir al gimnasio.

Pedro Sánchez visitó 'El Programa de Ana Rosa' por última vez en 2023.

Sobre la sección de El Aperitivo, ¿qué reality es el que más le divierte comentar? El que más disfruta como espectadora.

A mí el que más me gusta es Supervivientes. Y luego, esa locura de La isla de las tentaciones, que es una locura, pero que es muy divertida.

Telecinco pasa por un momento delicado de audiencia y habrá muchos ojos puestos en el dato que firme su vuelta, ya que la cadena reestructura sus mañanas. ¿Cómo afronta esto?

La temporada empieza mañana. Vamos a ver qué es lo que ocurre y es un primer día. La programación de Telecinco empieza este lunes, igual que la de otras cadenas han empezado el lunes pasado. Y el primer día, pues pasará lo que tenga que pasar. Es que luego hay muchos días y muchas semanas y esto es lo importante. O sea, que tampoco me voy a preocupar de la audiencia del primer día.