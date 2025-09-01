Susanna Griso, tajante en su vuelta a 'Espejo Público': "Nunca nos cansaremos de denunciar la maldita corrupción"

Este lunes 1 de septiembre ha marcado el inicio del nuevo curso televisivo. Susanna Griso ha retomado la conducción de Espejo Público. Ahora bien, la vuelta de este año tiene un mayor significado, dado que el magacín matinal cumple 20 años. Una efeméride con la que la periodista ha lanzado un potente alegato.

Tras el sumario, en el que la presentadora lucía un conjunto de dos piezas de color rojo y anunciaba las entrevistas a los presidentes autonómicos de Galicia y Castilla y León, Griso concluía esta breve introducción recordando los 20 años que va a cumplir el formato en esta temporada 2025-2026.

“Arrancamos hoy la temporada número 20 de Espejo Público. Dos décadas. Toda una vida. En este tiempo hemos informado de la abdicación del Papa, también del rey de España [Juan Carlos I]. Hemos visto al Reino Unido salir de la Unión Europea, enterrar a Isabel II o coronar a Carlos III”, comenzaba Griso.

La periodista continuaba narrando los múltiples acontecimientos que han sido cubiertos en estos dos decenios de magacín matinal, incluyendo los incendios que han asolado España en este verano que está a punto de terminar.

“Hemos cubierto estragos producidos por la naturaleza, volcanes, DANA, pandemia... España ha sido campeona del mundo del fútbol y Nadal está en el debate del mejor tenista de la historia”, proseguía.

Susanna Griso en 'Espejo Público'. Atresmedia

“En nuestro país se han repetido elecciones, han nacido partidos que ya no existen, ha cambiado el paradigma electoral. Y permanece la maldita corrupción que nunca nos cansaremos de denunciar. Guerras en Europa, crisis migratorias, riadas de seres humanos huyendo de países, con el miedo en el alma y sin nada que perder, salvo la vida”, continuaba.

“A cada día, de estos últimos 7300 días, hemos intentado obtener la información más precisa y ofrecérsela de la manera más clara, sin prejuicios, sin favoritismo, sin manías”, manifestaba la conductora, reivindicando así la profesionalidad del formato.

Susanna Griso en 'Espejo Público'. Atresmedia

“Con los mejores opinadores de todos los ámbitos ideológicos para procurar que ustedes se formen en el mejor criterio posible que, en definitiva, es el suyo propio”, continuaba argumentando sobre el deseo del espacio de acercarse lo máximo posible a la objetividad.

Griso concluía el alegato hablando del futuro y lanzando toda una declaración de intenciones de que Espejo Público seguirá por la misma senda profesional.

“No tenemos la menor idea de cómo serán los próximos 20 años, pero sí que podemos asegurarles es que nuestro libro de estilo, este que les acabo de resumir, es sagrado. Lo conseguido hasta ahora es nuestro aval, seguimos”, finalizaba antes de dar paso al análisis político.