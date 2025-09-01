Sergio Ramos, muy sincero en ‘El Hormiguero’ al hablar de su nueva faceta de cantante: “Me veo ganando un Grammy”

Estaba anunciado que Bertín Osborne y Sergio Ramos serían los primeros invitados de la temporada de El Hormiguero. Lo habitual del programa de Pablo Motos es que cuando hay varios invitados todos tienen un mismo proyecto en común: una película, un programa, una serie. Sin embargo, en esta ocasión, se trataba de dos entrevistas individuales.

Así, tras un primer bloque dedicado a Bertín Osborne, llegó el turno de Sergio Ramos, que entró a través de videollamada, desde México. En primer lugar, hablaron de su faceta como deportista: “El rendimiento futbolístico está siendo muy bueno. Estamos siendo los primeros en liga”, relataba.

Sin embargo, lo que interesa ahora mismo de Sergio Ramos es su recién estrenada faceta de cantante. “Hablemos del tema”, proponía así Pablo Motos. El debut del andaluz en la música ha sido con Cibeles, un tema en el que habla de su relación con el Real Madrid, y Motos le preguntó por cómo se lo tomó su círculo más cercano.

“Mi entorno, como todo, al final que sacas algo nuevo tienes esa reacción de sorpresa en la familia”, apuntaba. Así, narraba cómo no se niega a vivir mundos nuevos, y que se ha sentido muy cómodo; sin embargo, también ha habido personas que le han dicho “dedícate a dar pataditas al balón”. Y que “te empiezan a escuchar y cambian de opinión”.

“No hay mejor crítico que un buen amigo o un buen familiar”, apuntaba el deportista. Ramos explicó que la música siempre le ha marcado desde muy cerca. “En cualquier cumpleaños acabamos cantando con una guitarra con un cajón, pero nunca me ha hecho dedicarle el tiempo y la atención que requiere”, detallaba.

Sergio Ramos en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos puso sobre la mesa que Sergio Ramos “va en serio” con la música, y que Cibeles “no es un tema esporádico que sacas”. Ramos confirmó que tiene 18 temas en el tintero, y que su intención es jugar “un año más o dos”, y que quiere “compaginarlo” con la música, que “no es un capricho puntual”.

El presentador entonces lanzó una pregunta muy directa: si en diez años se veía ganando una Champion como entrenador o ganando un Grammy como músico. “Yo he invitado a la gente a soñar, a ponerse metas. Me veo el día de mañana ganando una Champion como entrenador y con un Grammy”, aseguraba.

Así, Ramos vaticina que los próximos “cinco o siete años” va a estar “metido de lleno en la música”. “Antes o después te vas a hacer entrenador”, le señalaba el de Valencia. “No lo descarto”, reconocía Ramos, que entiende que “necesitaré de nuevo sentir lo que he sentido como futbolista”. Pero que, mientras eso sucede, está dispuesto a “hacer que la gente baile”.

Sobre Cibeles en cuestión, Ramos explicó que “se la dedico al madridismo, a la historia”. Y que, aunque haya gente que lo haya visto como “un tema de desamor” es “todo lo contrario”. Lo describe como un tema de amor porque en el amor hay “dolor y sufrimiento”. La canción comenzó a componerla en París hace cuatro años, y de ahí se mantiene sobre el 60% de la letra. Y luego recondujo la letra, “la actualizamos” junto a otros compositores y ha visto la luz “cuatro años después de empezar a componerla”.