Telecinco anuncia la fecha de estreno de '¡Vaya fama!', el sustituto de 'Socialité', con la incógnita de quién lo presentará

Telecinco está preparándose para recibir al nuevo curso televisivo. Entre sus esperados estrenos está ¡Vaya fama!, el formato que cogerá el testigo de Socialité en las mañanas de los fines de semana y festivos y que ya ha comenzado su promoción. Eso sí, hay una incógnita: quién será el presentador del formato.

La cadena de Mediaset ya está lanzando los anuncios de ¡Vaya fama!, revelando que será este sábado 6 de junio, a las 13:15 horas, cuando este formato desembarque. Por el momento, el canal se guarda bajo la manga quién será el que lidere este nuevo proyecto.

Apenas una semana antes de su estreno es cuando Telecinco ha iniciado su promoción, aunque obviando la parte relacionada con la persona que conduzca este nuevo formato producido por Cuarzo. Se espera que se sepa en los próximos días cuando se conozca al elegido para liderar las mañanas de los fines de semana.

El espíritu de Socialité estará presente en ¡Vaya fama!, dado que analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

Este proyecto es también un voto de confianza para Cuarzo, que amplía su presencia en la parrilla de Telecinco. Además de estar detrás de los realities estrella de la cadena como Supervivientes o La isla de las tentaciones, ahora tendrá presencia en las de los fines de semana y festivos de la cadena.

También será el primer formato del fin de semana de Cuarzo desde el extinto Así es la vida, que estuvo en emisión hasta el verano de 2024. De la misma manera, es la muestra de que Telecinco ampliará las horas de programas en directo en los fines de semana.

💥'¡Vaya fama!' pondrá a los famosos en su sitio a partir del próximo fin de semana en #Telecinco



➡️Los sábados y los domingos a las 13:15 horas pic.twitter.com/b2Oe71udyE — Telecinco (@telecincoes) August 30, 2025

Actualmente, la cadena no emite ningún formato en directo hasta la emisión de Informativos Telecinco a las 15:00 horas. Dados los resultados de mediados de julio y agosto, tras el final de Socialité, el canal recuperará la emisión de contenido en directo desde las 13:15 horas en fines de semana y festivos.

Su horario le hará enfrentarse cara a cara a D Corazón. Desde la cancelación de Socialité, el programa de La 1 ha experimentado una subida significativa de sus audiencias, con casi dos puntos más. El pasado sábado 30 de agosto, el espacio marcaba récord al lograr un 11,1% de share y 612.000 seguidores.

El desembarco de ¡Vaya fama! reavivará así una franja en la que se buscará el dominio por ser el programa de corazón más seguido de las mañanas de los fines de semana.