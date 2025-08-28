Ana María Bordas, reconocida con el Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria

Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha sido galardonada con el Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz). Un premio que le otorgan "por encarnar una carrera profesional impecable, marcada por el liderazgo, la innovación, el servicio público y su relevancia internacional".

El festival no solo valora los méritos acumulados a lo largo de su carrera, sino también la influencia decisiva que ha tenido en la consolidación y modernización de la televisión pública en España. En este recorrido destaca igualmente que Bordas fue la primera mujer en asumir la dirección de RNE en Cataluña, un hecho que subraya su papel pionero en puestos de alta responsabilidad dentro del ente público.

Bordas es directora de Producción de Contenidos de RTVE, con responsabilidad sobre áreas tan diversas como entretenimiento, programas de sociedad y cultura, espacios infantiles y juveniles, además de nuevos formatos televisivos.

A este puesto se suma ahora la presidencia del Grupo de Referencia de la UER para Eurovisión, máximo órgano responsable de tomar las decisiones estratégicas sobre el festival musical más importante de Europa. Su elección para dicho cargo refuerza no solo su prestigio personal, sino también el posicionamiento de RTVE dentro de la Unión Europea de Radiodifusión.

En este ámbito, Bordas ha sido jefa de la delegación española de Eurovisión desde 2017 y es miembro del grupo directivo de Eurovisión Junior desde 2021, demostrando su rol fundamental en la estrategia de RTVE en los festivales de la UER. Fue, además, la productora ejecutiva de la última edición de Eurovisión Junior celebrada en Madrid en 2024.

Ana María cuenta con una gran trayectoria en la Corporación, ya que su vinculación con RTVE se remonta a 1984. A lo largo de estas décadas ha ejercido como editora de informativos, jefa de noticias y corresponsal de RNE en Washington. También ha ocupado relevantes puestos de gestión en RNE y TVE, entre ellos la dirección de La 2, la dirección de Programación y la del Centro de Producción de Cataluña.

Ana María Bordas completa el grupo de personalidades galardonadas con los Premios Joan Ramón Mainat de este año y se une a Risto Mejide, Klaudio Landa y Vicente Vallés. Todos ellos representan distintas facetas del mundo televisivo, pero coinciden en haber dejado huella en la forma de comunicar y conectar con la audiencia.