Massiel paraliza 'Yas Verano' para exigir que cambien una imagen suya: "Pon otra foto que en esa estoy horrorosa"

El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento de Manolo de la Calva, componente del Dúo Dinámico. En Yas Verano han ofrecido una tarde cargada de nostalgia al homenajear su trayectoria profesional. Durante la emisión del programa, han entrado en directo numerosas personalidades muy cercanas al cantante, entre ellas, su propia hija, Vicky de la Calva.

Pese a la triste noticia, en Antena 3 se ha vivido un divertido momento gracias a Massiel, que también ha querido formar parte de la entrega de este martes. Su vida ha estado unida a Manolo desde su participación en Eurovisión en 1968, ya que el Dúo Dinámico compuso la canción con la que triunfó en el festival de música.

Y es que la cantante ha conseguido robarse la atención de los espectadores al realizar una inesperada petición. Al inicio de su intervención para recordar a su amigo, ha saltado para pedir que cambien la fotografía con la que la estaban presentando. “Pon otra foto, que en esa salgo horrorosa", ha comentado entre risas.

Un comentario que ha logrado quitarle tensión al ambiente, después del testimonio de Jeannete, que también ha participado en Yas Verano. Pepa Romero ha entrado en el juego y, aunque le ha dicho "Massiel, pero tú estás siempre guapísima", ha solicitado que cambien la fotografía.

La que fue representante de Eurovisión ha seguido insistiendo en el cambio: "Ya me he visto bastante fea después de la operación. Buscad otra en el archivo o buscar otra del programa de Sonsoles". Eso sí, siempre con un tono cercano.

'Yas Verano', a 26 de agosto de 2025. Antena 3

El equipo ha optado por añadir imágenes de Massiel junto al Dúo Dinámico cuando eran jóvenes. "¿Esta te gusta más?", le ha preguntado la presentadora. "Esa sí. Mira la buena pierna, Manolo agarrándome la pierna", apuntaba la intérprete.

Después de este insólito momento, ha seguido recordando a De la Calva: "Ha dicho Ramón que no le gustaría a Manolo vernos tristes". Ha contado también cuál era su vínculo: "Los conocía porque yo era una niña de 15 años y fui a verlos como fan cuando empezaron". Y ha desvelado: "Manolo era la alegría de la huerta y siempre me decía algo bonito. Era una bella persona".

"Se ha ido y no puedo hablar más porque me pongo a llorar", compartía rota de dolor.